El equipo de la defensa de los jefes militares de Bahía Blanca exigió la continuidad de la prisión domiciliaria, en caso de que sus defendidos no fueran absueltos, en tanto el defensor particular del Jefe de Inteligencia Bahiense, Walter Bartolomé Tejada, aseguró que los imputados son “presos políticos”.

Ayer se realizó la última jornada de alegatos en el juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén (que lleva ya un año de desarrollo) expusieron ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF) Pablo Repetto y Sabrina Ascani Torres por la defensa oficial, y el cierre estuvo a cargo de Walter Tejada, que ejerce la defensa de su padre, uno de los 15 acusados.

Repetto y Ascani Torres solicitaron la absolución de sus defendidos y rechazaron la pretensión de la fiscalía de que fueran llevados a la cárcel. Recordaron sus edades, entre 74 y 90 años, e hicieron una larga descripción de enfermedades.

Tejada, en defensa de su padre, adhirió a la mayoría de los planteos realizados antes por los dos equipos de la defensa pública. Le dijo al tribunal que habían sido vulneradas las garantías en el proceso penal del principio de inocencia, de igualdad ante la ley y la garantía suprimida, afirmó, de la aplicación de la ley más benigna.

A diferencia de las defensas públicas, Tejada sostuvo que los militares acusados por los crímenes cometidos durante la dictadura debían ser juzgados por tribunales militares, bajo leyes militares. No reconoció para este proceso la categoría de delitos de lesa humanidad porque aseguró que no forma parte del ordenamiento jurídico.

Criticó que no se juzgó a toda la cadena de mando y habló de la irretroactividad de la ley en el proceso que calificó como parte de la “guerra revolucionaria argentina”. Señaló que varias de las víctimas en este proceso con 20 denuncias integraban el PRT, y entonces criticó la “violación de la igualdad ante la ley” porque el tribunal no juzgó a los “combatientes irregulares como el ERP o Montoneros”.

Tejada descalificó la acusación de la fiscalía y las querellas por la juventud de los acusadores. “La violencia institucional ya existía en 1.976, me refiero a las personas en la audiencia que no habían nacido hace 46 años o no tenía edad de comprender” dijo Tejada. Habló de la triple A y de la “lucha entre facciones” en referencia al peronismo y destacó la existencia de adherentes al PRT entre los denunciantes de este juicio.

Las réplicas y dúplicas serán el 25 de noviembre, a partir de las 8.30. Los imputados tendrán la posibilidad de hablar ante el TOF el 1 de diciembre y el 9 se conocerá el veredicto.