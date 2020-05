El triatleta Maxi Morales se quedó varado en Las Grutas y mirá las fotos que sacó

El triatleta Maxi Morales se quedó varado en Las Grutas por la pandemia y aún no pudo volver a Roca, donde vive. Y en estos días de parate obligado, revivió una antigua pasión, la fotografía. "De chico lo veía a mi papá sacar fotos. Era bueno. Y siempre me gustó ese mundo. Y ahora, con tanto tiempo libre, me decidí a agarrar la cámara", le cuenta a Voy.

Flamencos al amanecer en las playas del sur. Foto: Maxi Morales.

Maxi está con su familia en el loteo Horizonte Azul a dos kilómetros de la última bajada y a unos 800 metros de Piedras Coloradas. Allí hay un espacio amplio que le permite entrenar sin quebrar las normas de restricción. Y hace pesas y abdominales puertas adentro.

Como te contábamos, en los últimos días sumó una nueva actividad que acaso le haga la competencia a su costumbre de ganar triatlones. Y mirá qué bien anda con la cámara...

"Le pedi permiso a los padres y saqué esta foto el último domingo", cuenta. Foto: Maxi Morales

"Llegué a Las Grutas el 13 de marzo y a los dos días se paró todo por esta pandemia y no pude volver a mi casa en General Roca", explica Maxi.

Amanecer en Piedras Coloradas. Foto: Maxi Morales.

"Sigo acá y he tenido la suerte de sacar algunas fotografías de este bello lugar que tenemos los rionegrinos", agrega.

Amanecer en el centro. Foto: Maxi Morales.

"Acá les comparto unas fotos. Me aconsejan fotógrafos para sacarlas", dice. Eso sí: nada de poner la cámara en autompatico. "Manejo los parámetros según los consejos que me dan y lo que voy descubriendo con la práctica", agrega.

Sus fotos ya han sido publicadas en el portal oficial de turismo de Las Grutas.

Flamencos en Las Grutas. Foto: Maxi Morales.

Desde allí le han dicho que le gestionarán un permiso para que pueda circular con su cámara.

Amanecer en Las Grutas. Foto: Maxi Morales.

"Estoy muy entusiasmado. Como te decía, desde chico me gusta la fotografía. Y ahora, a los 42, me doy el gusto de poder dedicarle tiempo", se despide Maxi.