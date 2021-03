El video de Xuxa para concientizar sobre el coronavirus: “Maté a mi madre”

Xuxa sorprendió a sus seguidores de Instagram, al publicar un video para concientizar sobre el coronavirus.

En la publicación la presentadora cuenta que fue a la playa, se encontró con amigos y fue a un baile. Cuando volvió a su casa vio a su madre, la abrazó y besó.

“Ahí ella se contagió de Covid. Maté a mi madre”, aseguró la cantante y agregó: ”Esta historia está basada en hechos, pero los nombres son ficticios. Esto sucede todos los días, todo el tiempo”. En realidad la madre de Xuxa murió en 2018 luego de años de padecer mal de Parkinson.

“No somos solo números, somos nombres. Quédense en sus casas, usen tapabocas y alcohol”, completó Xuxa.

El posteo fue acompañado por un mensaje. “Estamos en lo peor de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio”, escribió.