Elliot Page seguirá siendo Vanya Hargreeves en "The Umbrella Academy"

El artista que anunció que es transgénero no binario continuará con su personaje en "The Umbrella Academy".

Elliot Page, nuevo nombre e identidad de género de Ellen Page, integrante del elenco coral protagónico de la exitosa serie juvenil de Netflix “The Umbrella Academy”, seguirá asumiendo allí el rol de Vanya Hargreeves, según informó hoy la plataforma.

Así es que mientras Netflix ya actualiza el nombre del artista trans en los créditos de la serie, aseguró que Page seguirá en la ficción que prepara su tercera temporada y continuará con el mismo personaje, publicó hoy la agencia Europa Press.

Haciéndose eco de una nota de Variety, el texto recordó que en “The Umbrella Academy”, Vanya es una mujer cuyo superpoder consiste en desatar una fuerza devastadora que supera a los dones magníficos de los otros miembros de la singular familia (una hermana y cinco hermanos).

La estrella del filme “Juno” que le valió una nominación al Oscar, reveló ayer en su cuenta de Instagram: "Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cada vez que me acerco más a mí mismo y acepto quien soy completamente, sueño más, mi corazón crece más y yo crezco más”.

Agencia Télam