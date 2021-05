Elogios por todos lados para Nadia Podoroska tras ganarle a Serena Williams

El histórico triunfo de Nadia Podoroska sobre Serena Williams en el Masters de Roma hace ruido en el deporte argentino. A través de las redes sociales, la tenista rosarina recibe felicitaciones de distintas personalidades tras acceder a octavos de final del certamen italiano.

No es el primer logro de su carrera, ya que entre otros éxitos fue semifinalista en Roland Garros, pero la embergadura de la rival es lo que agiganta el triunfo de la 'Peque'.

Es la segunda tenista argentina de la historia en ganarle a Serena en un torneo profesional. La otra fue Paola Suárez en el 2000, cuando la estadounidense estaba sexta en el Ranking y había obtenido el US Open. Aquel triunfo en el Amelia Island Championship fue por 6-3, 4-6, 5-2 y retiro.

Para Nadia es el segundo triunfo contra una top 10 en la misma cantidad de presentaciones.

De los muchos elogios que está recibiendo por el triunfo, uno de los más significativos es el de Gabriela Sabatini, la mejor argentina de la historia en la rama femenina.

A third career Top-10 win for 🇦🇷 @nadiapodoroska!



Battles through to the last 16 in Rome, defeating Serena Williams 7-6(6), 7-5.#IBI21 pic.twitter.com/wwmwSxoXVZ