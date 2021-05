Emotivo festejo de los 90° años de la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” de Jacobacci

Con reconocimientos a los primeros socios y a niños lectores, la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” de Jacobacci celebró anoche 90 años de vida.

La institución, fue fundada el 10 de mayo de 1931, y empezó a funcionar en una sala de la Escuela Nº 17 de Jacobacci. Un grupo de vecinos vio la necesidad de contar con un espacio destinado a "propender a la elevación moral y cultural de la comunidad", objetivo principal de la biblioteca que quedó constituida como tal, presidida por Rogelio Cortizo de la primera Comisión Directiva.

Pasadas las 19 de este lunes, en su sede de la calle Julio A. Roca al 100, se vivieron momentos muy emotivos. La actual Comisión Directiva, presidida por José María Ramallo, decidió reconocer como “honorarias” a las primeras cinco socias que figuran en el registro de la institución: Elsa Martínez, Carmen Crespo, Irma Teresa Toro, Santa Comezaña y Elsa Ayestarán. También, fueron distinguidos como “socios lectores” los niños Sol Rodríguez, Franco Rodríguez, los hermanos Aluhé, Violeta y Nehuen Díaz y Alondra Ortega Huircán.

El evento sirvió también para empezar a despedir a Amanda Cooperar, bibliotecaria que después de 52 años de servicios inició los trámites para su jubilación.

Ramallo, resaltó la importancia y vigencia de la institución, aún en tiempo de de pandemia, que cuenta con 23.580 libros y 180 socios, y no pudo evitar emocionarse al resaltar las virtudes, el trabajo y acompañamiento de Cooper. “Amanda es una institución en la biblioteca. Es que me inculcó y me guio a la lectura. Ha sido la que ha cuidado esta biblioteca” señaló con lágrimas en los ojos.