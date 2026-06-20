IA, nube y streaming: las claves tecnológicas del Mundial 2026

El Mundial de fútbol 2026 ya marca un antes y un después, no solo por lo que ocurre dentro del campo de juego, sino también por el enorme desafío tecnológico que representa transmitir, procesar y distribuir contenidos a millones de personas en todo el planeta. La competencia es la más grande de la historia en cantidad de sedes, partidos y audiencias potenciales, un escenario que exige una infraestructura digital sin precedentes.

El crecimiento del consumo de contenidos deportivos en plataformas digitales ya anticipaba este cambio. En Argentina, los eventos deportivos en vivo fueron algunos de los contenidos más vistos durante 2024. Según distintos informes del sector, partidos de la Copa de la Liga, la Copa Libertadores y la final de la Copa América entre Argentina y Colombia registraron algunos de los mayores picos de audiencia del año en los servicios de streaming.

Ese comportamiento del público obliga a las empresas tecnológicas y a las plataformas audiovisuales a reforzar sus sistemas para garantizar transmisiones estables y de alta calidad. En ese contexto, las redes de distribución de contenido (CDN, por sus siglas en inglés) y la infraestructura en la nube se consolidan como herramientas fundamentales para sostener el creciente volumen de usuarios conectados de manera simultánea.

De acuerdo con un informe, alrededor del 70% de las plataformas deportivas OTT ya opera sobre infraestructura cloud y redes CDN globales para administrar los picos de demanda que generan los grandes eventos deportivos. En Argentina, además, el consumo de streaming presenta una característica particular: la mayor concentración de usuarios se registra entre las 21 y las 23 horas, franja considerada como el «prime time digital».

«Este patrón anticipa un escenario de alta exigencia técnica para el Mundial, especialmente en un país donde el fútbol moviliza audiencias masivas», señala el informe.

Juan Ozino Caligaris, cofundador y country manager de Nubity, explica que las soluciones basadas en la nube permiten responder a esa demanda creciente mediante tecnologías que automatizan procesos y optimizan la distribución de contenidos.

«Las soluciones cloud permiten distribuir partidos en vivo a escala global, procesar y adaptar video para múltiples plataformas, generar automáticamente clips y resúmenes mediante inteligencia artificial, analizar miles de datos por jugador en tiempo real y escalar aplicaciones y servicios de TV para millones de usuarios simultáneos», sostiene el ejecutivo.

La experiencia del Mundial de Qatar 2022 continúa siendo una referencia para comprender la magnitud del desafío tecnológico. Según cifras difundidas por la FIFA durante aquel torneo, se registran más de 15.000 puntos de datos por jugador en cada partido. Además, se capturan 29 variables distintas 50 veces por segundo mediante un sistema compuesto por 12 cámaras dedicadas al seguimiento tridimensional de los futbolistas. Todo ese flujo de información es procesado por un equipo integrado por más de 300 analistas e ingenieros de datos que trabajan en tiempo real.

Efecto Colapinto

En Argentina, la obtención del título mundial en 2022 impulsa un crecimiento sostenido del consumo digital de contenidos deportivos. A ello se suma el denominado «efecto Colapinto», que demuestra la capacidad del público argentino para generar fuertes picos de audiencia en plataformas de streaming y redes sociales.

En este Mundial ya se observa un escenario de máxima demanda tecnológica. El torneo concentra más conexiones simultáneas, un mayor consumo desde dispositivos móviles, una intensa participación en redes sociales y una necesidad creciente de infraestructura capaz de responder sin interrupciones.

Desde Nubity consideran que esta Copa del Mundo representa un punto de inflexión para el ecosistema digital del deporte. En ese escenario, la computación en la nube, la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos son los pilares que permiten ofrecer transmisiones más ágiles, experiencias personalizadas y servicios capaces de soportar audiencias récord en todo el mundo. La combinación de estas tecnologías redefine la manera en que millones de personas viven el fútbol y confirma que el Mundial 2026 también se juega en el terreno de la innovación digital.

Del pulpo Paul a ChatGPT

La inteligencia artificial no solo transforma la manera en que se transmiten y analizan los partidos del Mundial 2026, sino que también se convirtió en una herramienta para anticipar quién levantará la Copa del Mundo. Chatbots como ChatGPT, Claude, Gemini y Perplexity ubican a España como la principal favorita al título, mientras que las plataformas chinas DeepSeek y Qwen pronostican que Argentina logrará su cuarta estrella.

Estas predicciones despertaron el interés de la comunidad científica. Investigadores de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich desarrollan el proyecto LLM SoccerArena, una plataforma que compara los pronósticos de distintos modelos de inteligencia artificial con los resultados reales de cada partido. El objetivo es evaluar cómo procesan información en constante cambio, como lesiones, convocatorias, estadísticas y otros factores que pueden influir en el desarrollo del torneo.

Con información de NA y AFP