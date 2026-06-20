Mundial 2026: hora, TV y canales para ver a Alemania y la grilla completa de partidos para este sábado 20

En el Toronto Stadium será el escenario del encuentro Alemania vs Costa de Marfil.

El Mundial 2026 no da respiro y la emoción se traslada a este sábado 20 de junio. Hoy inicia la segunda fecha de la fase de grupos E y F. El plato fuerte del día tendrá bajo la lupa a una potencia histórica que necesita revalidar sus credenciales para meterse en los 16avos de final.

La actividad de la jornada mundialista se transmitirá en directo para todo el país a través de diferentes opciones en televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming.

Partidos de hoy: horarios, TV y canales para ver el Mundial 2026

Para que organices tu pantalla y no te pierdas ningún detalle, este es el mapa completo con las señales y los horarios de los cuatro partidos de este sábado 20 de junio (en hora de Argentina):

14:00 | Países Bajos vs. Suecia – Estadio de Houston ( DSports, TyC Sports y Paramount+ ).

| Países Bajos vs. Suecia – Estadio de Houston ( ). 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil – Estadio de Toronto ( DSports, Telefé, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow – Canal 109 ).

| Alemania vs. Costa de Marfil – Estadio de Toronto ( ). 21:00 | Curazao vs. Ecuador – Estadio de Kansas City ( DSports, Paramount+ y Flow – Canal 109 ).

| Curazao vs. Ecuador – Estadio de Kansas City ( ). 01:00 | Japón vs. Túnez – Estadio de Monterrey (DSports, TyC Sports y Paramount+).

Grupo E: Alemania busca ratificar su chapa y Ecuador va por el golpe

Alemania entrará al césped de Toronto con la obligación de adueñarse del protagonismo de la zona. El equipo alemán llega enfocado en pulir su funcionamiento colectivo para asegurar los tres puntos que lo dejen a un paso de la clasificación a la próxima instancia.

Su rival, Costa de Marfil, apuesta al rigor físico y transiciones rápidas para dar la sorpresa del grupo.

Más tarde, a las 21:00, llegará el momento de Ecuador. El seleccionado sudamericano se mide frente a Curazao, el rival que asoma como el más accesible del grupo en los papeles previos.

Grupo F: Duelo de estilos en Houston y cierre de madrugada en México

La apertura de la jornada de sábado regalará un choque electrizante entre Países Bajos y Suecia. Dos escuelas del fútbol europeo frente a frente a partir de las 14:00: los neerlandeses buscarán dominar la posesión de la pelota, mientras que los escandinavos intentarán golpear a través del orden táctico y la pelota parada.

El telón del sábado se bajará recién en la madrugada del domingo en suelo mexicano, donde Japón y Túnez se verán las caras en Monterrey en un duelo de pronóstico reservado, vital para las aspiraciones de ambos de meterse en la discusión como escoltas o mejores terceros.