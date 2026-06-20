La startup argentina que quiere digitalizar el trabajo de los guías turísticos

En un mercado dominado por plataformas internacionales para reservar experiencias turísticas, una startup argentina quiere ofrecer una alternativa con sello local. Se trata de GuideMe, una aplicación que comenzó su etapa beta en junio y que conecta a turistas nacionales e internacionales con guías profesionales habilitados de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto fue desarrollado por Luciano Trosch y Simón Saiegh, ambos licenciados en Turismo y Hotelería por la UADE. La idea nació mientras cursaban la carrera y, tras casi dos años de trabajo y financiamiento propio, se convirtió en una plataforma que busca darle mayor protagonismo a quienes muestran la ciudad: los guías.

A diferencia de otros marketplaces turísticos, donde el foco suele estar puesto en la actividad, GuideMe propone que el viajero también pueda elegir quién será la persona que lo acompañará durante el recorrido.

«La mayoría de las plataformas pone el foco en la actividad que el turista va a realizar. Nosotros también le damos importancia a eso, pero hacemos especial hincapié en quién va a mostrar la ciudad. Queremos darle visibilidad al guía y que pueda diferenciarse por su estilo y su experiencia», explicó Luciano.

La aplicación funciona como un marketplace exclusivo para guías profesionales habilitados. Cada uno puede crear un perfil con fotografía, formación académica, idiomas, especialidades, tarifas y disponibilidad. Además, incorpora una función denominada «toques personales», mediante la cual cada guía puede sumar propuestas exclusivas para diferenciar sus recorridos.

«Ningún perfil es igual a otro porque cada guía tiene una manera distinta de trabajar. Algunos incluyen visitas a lugares poco conocidos o experiencias que otros no ofrecen. El turista no solo elige un recorrido; también elige a la persona con la que quiere vivir esa experiencia«, señaló el emprendedor.

Actualmente, la plataforma permite reservar tours privados, recorridos grupales y audioguías digitales, además de ofrecer un sistema de comparación entre distintos profesionales para que el usuario elija según sus intereses.

El esquema comercial también busca diferenciarse de otras plataformas. GuideMe obtiene ingresos mediante una comisión del 20% aplicada sobre cada reserva, aunque ese porcentaje no se descuenta de la tarifa publicada por el guía.

«El guía fija libremente el precio de su tour y siempre cobra exactamente ese monto. Nosotros no le quitamos un porcentaje de su trabajo; simplemente agregamos una comisión del 20% al precio final que paga el turista», explicó Trosch.

Además, solo pueden ofrecer servicios quienes cuenten con título profesional y habilitación vigente, una condición que la empresa verifica antes de aprobar cada perfil.

El desafío de crecer

La iniciativa surgió en 2024 como parte del Trabajo Integrador Final de sus fundadores. Antes de desarrollar la plataforma, realizaron una encuesta entre 107 guías de turismo, de los cuales 96 manifestaron interés en sumarse al proyecto.

En esta primera etapa, la empresa apunta a consolidarse en Buenos Aires, donde se concentra gran parte del turismo receptivo del país.

«Nuestra visión es que GuideMe se convierta en la plataforma elegida por los guías de turismo de la Ciudad de Buenos Aires», afirmó Trosch.

Una vez alcanzado ese objetivo, la startup proyecta expandirse hacia otros destinos turísticos argentinos, como Córdoba y Salta, y posteriormente desembarcar en ciudades de países vecinos.

«El modelo es relativamente sencillo y, si funciona como esperamos, puede replicarse fácilmente en otras ciudades de Argentina y también en Latinoamérica. No descartamos llegar, por ejemplo, a Santiago de Chile», concluyó.

Con una propuesta que combina tecnología, turismo y economía de plataformas, GuideMe busca abrirse paso en un sector dominado por empresas globales, apostando por un diferencial claro: que el protagonista de cada experiencia sea el guía y no solamente el destino.