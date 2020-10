Messi liderará al Barcelona, que esta tarde tendrá su estreno frente al Ferencvaros, en un partido que lo tiene como protagonista. Gentileza.

Si bien comenzó hace un par de meses con el largo camino de fases de eliminación que jugaron los clubes europeos que participan en ligas de menor nivel, se puede asegurar que hoy se iniciará una nueva edición de la Champions League, con la primera fecha de la fase de grupos, donde ya hay 32 equipos que buscarán quedarse con la Orejona, luego del festejo del Bayern Munich en Lisboa.

Entre hoy y mañlana se disputarán los 16 partidos de la primera fecha, donde se destacan varios partidos entre candidatos, si bien se espera un comienzo más tranquilo para el Barcelona de Lionel Messi y complicado para el Sevilla donde juega Marcos Acuña.

Los partidos que se destacan en el estreno serán mañana, con Bayern Munich enfrentando al Atlético de Madrid, Chelsea con Sevilla y París Saint-Germain con Manchester United, que son varios de los equipos más poderosos.

Hoy se jugarán los partidos los grupos E, F, G y H. A las 16, Barcelona recibirá a Ferencvaros, en un partido que los liderados por Messi aparecen como favoritos. A la misma hora, Sevilla visitará con Marcos Huevo Acuña como titular al Chelsea. El otro destacado será entre París Saint Germain y Manchester United.

Mañana se jugarán partidos, en diferentes horarios, todos correspondientes a los integrantes de los grupos A, B, C y D, con eol atractivo del Bayern Munich recibiendo alAtlético deM Madrid.

El Huevo Acuña y el Sevilla tendrá una difícil visita al Chelsea, en el comienzo de la Champions League. Gentileza.

El programa de hoy por la Champions League

13.55: Zenit vs. Brujas (Grupo F)

13.55: Dinamo Kiev vs. Juventus (Grupo G)

16: Chelsea vs. Sevilla (Grupo E)

16: Rennes vs. Krasnodar (Grupo E)

16: Lazio vs. Borussia Dortmund (Grupo F)

16: Barcelona vs. Ferencvaros (Grupo G)

16: Paris Saint-Germain vs. Manchester United (Grupo H)

16: RB Leipzig vs. Basaksehir (Grupo H)

El PSG, con Ángel Di María, recibirá a Manchester Unitad en uno de los partidos más destacados del comienzo. Gentileza.

Agenda para mañana

13.55: Salzburgo vs. Lokomotiv (Grupo A)

13.55: Real Madrid vs. Shakhtar (Grupo B)

16: Bayern Munich vs. Atlético de Madrid (Grupo A)

16: Inter de Milán vs. Borussia Monchengladbach (Grupo B)

16: Manchester City vs. Porto (Grupo C)

16: Olympiakos vs. Olympique Marsella (Grupo C)

16: Ajax vs. Liverpool (Grupo D)

16: Midtjylland vs. Atalanta (Grupo D)