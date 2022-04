Mercado laboral: los mayores de 45 años son discriminados por la mayoría de las empresas

Una encuesta de Adecco Argentina concluyó que las personas que pertenecen al grupo “mayores de” no cuentan con políticas de inclusión en el 75% de las empresas. Esto parte de ideas erróneas de que las personas más grandes no tienen conocimientos digitales, que no soportarían tener un jefe más joven, que se resisten a los cambios o que aspiran a sueldos muy altos.