Día del animal: del caso «Estelita» a lo que queda por hacer en materia de derecho

El derecho animal aún es tema de debate en nuestra sociedad, desde el pedido del cambio y actualización de la Ley Nacional 14.346 con penas más duras y firmes en su cumplimiento.-En los últimos años, se presentaron casos que desde la jurisprudencia han marcado un antes y un después en cuestiones legales. Tal ejemplo fue el caso de «Estelita», una perra de raza galga que murió a consecuencias de las graves heridas al ser arrastrada intencionalmente por un auto conducido por Jonathan Damián Jaran en la localidad de Fdez. Oro.

Estelita no pudo recuperarse y murió. Foto: Facebook apafo.oro

En 2017 sorprendió el caso Chocolate, un cachorro que fue brutalmente despellejado, en Córdoba por Germán Gomez que fue condenado aplicando la Ley 14346.

En 2021, el caso más reciente es el perro Bairon, muerto a golpes de patadas por parte de un joven, en una plaza de General Roca quien se espera el juicio según la calificación legal interpuesta de “actos de crueldad contra un animal”, delitos previstos en los artículos 3 inciso 7 de la Ley Nacional sobre Maltrato Animal N° 14.346 y 45 del Código Penal.

Organización protectora de animales denuncia agresiones verbales por mostrar apoyo en el caso Bairon (Foto Emiliana Cantera)

Así inmumerables hechos de los cuales nunca llegaron a la justicia por falta de denuncias, como los casos de seguidilla de animales quemados vivos en diferentes puntos de Roca, donde la mayoría, se trataban de perras con sus crías. La Ley 14346 condena con una pena de 15 hasta un año de prisión como máximo en todos los casos y donde el mundo proteccionista y abogados de derecho animal luchan por lograr un cambio en condenas más severas.

Fomentar la adopción de animales domésticos

Muchos estudios han demostrado que tener una mascota beneficia emocionalmente la vida de todo humano porque le segura vivencias agradables proporcionando felicidad y por ende eso ayudará a mejorar la salud mental. Además de ayudar a las personas con depresión, estrés y ansiedad.

Desde distintas localidades tanto en Río Negro como en Neuquén se realizarán actividades municipales donde se podrá darle la oportunidad a animales a través de una adopción responsable.

Puntos de vista y reflexiones:

Gabriela Zalazar, Roca: Desde hace muchos años se pide a través de nuestra agrupación Ranhú sin maltrato animal -que desde el municipio se implemente la misma metodología que existe en otras ciudades como en Córdoba – sobre caballos y carreros, la persona que maneja caballos. Este cambio no es para dejarlos sin trabajo sino porque falta reconcientizar y reeducar sobre estos temas- argumentó Gabriela Zalazar y añadió que «si bien existe una buena ordenanza sobre tenencia responsable, la misma solo apunta el 99% al perro y al gato sin tener en cuenta el resto de los animales como es el caballo».

La proteccionista roquense calificó de «absurdo e irónico» ya que en los barrios existen muchos casos de maltrato equino y la gente por miedo no denuncia y tampoco se involucra. Como consecuencia estas tareas siempre recae en las proteccionistas, aseguró.-

Por otro lado, Zalazar manifestó su deseo de contar a nivel nacional con un hospital público veterinario, para mayores castraciones con una metodología con más asepcia donde los profesionales puedan trabajar bien tanto en quirófanos moviles y fijos. Por último, culminó su reflexión en que se debería reemplazar este día por «conciencia por el animal no humano» y comenzar a hablar en otros términos para dar cambios y lograr conciencia en la sociedad.

María Acosta, de Cipolletti. La proteccionista manifestó: «debemos dejar esas teorías antropocentristas que solo nos llevan a la destrucción de nosotros y el mundo en el que vivimos. Vivimos en un contexto junto a otros animales, y muchos son sometidos cruelmente para el beneficio humano. La crueldad nunca está justificada. No es real que nuestra cultura o costumbre demande la tortura de otros. Fuimos enseñados a naturalizar la crueldad animal incluso en el lenguaje». Por último opinó todos «somos animales en cuanto a lo que sentimos, desarrollo físico y emocional entre especies. Por esa razón no está bien causar dolor a otros o usarlos maliciosamente. Ya es hora de revisar nuestro accionar violento y destructivo».

«Hay cosas que pueden cambiar radicalmente hoy mismo, como no usar productos que se testean en animales, no usar sus pieles para vestirnos, no comprar animales que son explotados para su venta, informarnos un poco más sobre las formas colaborar con el planeta en todos sus aspectos. Todos sabemos que los animales sufren y agonizan sin necesidad, por eso en el día del animal solo pido conciencia y acción», manifestó la proteccionista desde Fundación SOS animal.

Nora Ibáñez, proteccionista de Roca, Agrupación corazón canino: expresó que su mayor deseo es llamar a la unidad entre los animalistas, en esta lucha en defensa de los derechos de los animales para que los gobiernos – sean del partido que sean – escuchen y se pongan a trabajar en pos del bienestar de los animales. «Sabemos que se puede y en nosotros siempre van a encontrar ayuda para lograrlo», expresó.

Juan Manuel Montenegro – veterinario Catriel: como profesional de salud veterinaria recordó que «debemos tenerlos en cuenta todos los días del año ya que los animales son el fiel reflejo de su amo y no debemos descuidar su atención y salud. A lo largo de la historia han sido manipulados por el hombre para bien y para mal».

Lucrecia Portela Gallard manifestó que le gustaría que la gente tenga más empatía con los animales callejeros, ya que son el resultado de una sociedad indiferente e ignorante y todos podemos hacer algo, aunque sea pequeño, para poder cambiar la vida de un animalito. Por último añadió que «cómo personas no debemos esperar a que el otro haga algo, llámese proteccionistas, estado, cada individuo puede actuar e involucrarse más en el bienestar animal».

Silvina Busson -médica veterinaria de Choele Choele – opinó que «los animales son seres conscientes, sintientes y sufrientes y no se trata solo de perros y gatos – que por poseer sistema nervioso central -son capaces de sentir dolor. Puedo entender que perros y gatos tienen sentimientos, seguramente una vaca, un pollo o un cerdo también los tengan y jamás sería capaz de comerme a mi perro y/o gato, ni de encerrarlo de por vida en una jaula, solo por el solo hecho de crear vínculos afectivos con ellos. Sin embargo, es una reflexión que la mayoría de nosotros, no hacemos en nuestro día a día.

Por eso, en el día del animal, no hay nada para celebrar. Hay mucho por trabajar y reclamar sobre sus derechos. Es un día para practicar la empatía, cambiar percepciones y hábitos de la sociedad que perjudican a los animales.

¿Qué se entiende por maltrato animal?

-No alimentarlos bien

-Estimularlos con instrumentos que les causan dolor, como el látigo.

-Hacerlos trabajar muchas horas sin descanso.

-Hacerlos trabajar cuando no están en buen estado físico.

-Estimularlos con drogas sin fines terapéuticos.

-Usarlos para llevar vehículos muy pesados.

¿Qué se entiende por actos de crueldad con los animales?

-Hacer cortes sobre el animal vivo para abrirlo y examinar su contenido (disección).

-Cortar cualquier parte del cuerpo del animal, salvo para marcación o higiene.

-Operar a animales sin anestesia y sin tener título de médico o veterinario, salvo caso de urgencia.

-Hacer experimentos con animales.

-Abandonar a los animales utilizados en experimentos.

-Matar a animales en estado de embarazo.

-Lastimar y atropellar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por perversidad.

-Hacer actos públicos o privados de peleas de animales.

-Hacer corridas de toros en que se mata, lastima o agrede a los animales.

¿Qué pasa si alguien realiza cualquiera de estos actos?

–Comete un delito penado con prisión de 15 días a 1 año.