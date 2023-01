El freestyler que volvió para ser profeta en su tierra

“Nadie es profeta en su tierra”, reza un refrán de origen bíblico que suele utilizarse para explicar que, muchas veces, las personas deben abandonar su hogar para obtener aquello que persiguen como un sueño y que suelen conseguir en otro lugar.





Este refrán bien podría aplicarse a la historia del freestyler Kevin Rodríguez, mejor conocido en la zona como Jotta’C. Quizás el lector se lo haya cruzado alguna vez en el centro de Roca, contando su historia y vendiendo rifas para pagar sus viajes a distintas competencias.

En una visita al estudio de RN RADIO, Kevin comentó que “acá en el sur tenemos nuestra propia movida. La cultura se enfrasca en el hip hop, que tiene cuatro ramas: el freestyle, el breakdance, el graffitti y el beatbox. Si bien conozco las cuatro, me desempeño en el freestyle. He salido campeón varias veces, y tuve la oportunidad un tiempo atrás de haber clasificado a la Fiesta Nacional de la Pera en Allen, el 22 de enero. Ahí nos vamos a dar masas con otros 15 compañeros en el escenario principal, en lo que sería la final”.

El rapero explicó que “también estoy compitiendo en Villa Regina, o en las batallas de Roca, que este año surgieron dos. Son competencias de autogestión, porque no tenemos el apoyo de nadie, lo hacemos con plata que conseguimos y parlantes que ponemos nosotros”.

Respecto a la escena regional de este género, Jotta’C relató que “yo soy nativo de Roca, pero volví a mi tierra después de 5 años. Estuve ese tiempo en Chile, volví este año y me gusta saber que los mismos chicos con los que empecé hace 15 o 16 años todavía están, y tienen ganas de organizar. Y los chicos nuevos, hermano… Te vuelan el coco. Cúrcuma, uno de los chicos nuevos, y yo, terminamos yendo a una Nacional la otra vez. Después hay chicos que son de acá, o que no son de la ciudad también, y que por estudio o trabajo vienen a vivir acá, y terminamos encontrándonos por h o por b. O porque escuchan en el colectivo que uno es rapero, o escuchan a uno tirando un beatbox”.





Según indicó Kevin, “el punto de encuentro siempre es el Patronato, a veces el Anfiteatro, al que queremos darle la vida que tenía en 2014 o 2015… La vieja plaza San Martín ya no es lo que era. Sentimos que le sacaron vida quitándole los árboles. Y el monumento cerrado, bueno está bien que esté cerrado, porque los rayábamos todos (risas). Ahora aprendimos a pedir permiso para graffitear, y la verdad es que somos muy bien recibidos. Hemos buscado sponsors en la ciudad tantas veces que no nos niegan el apoyo”.

El artista también habló sobre su presente, y aseguró que “estar clasificado para la competencia que se desarrolla para la Fiesta Nacional de la Pera es un re logro. Soy el primer y único roquense clasificado, y es la primera competencia de la que yo tenga noción que se hace en el palco principal de una de las fiestas nacionales de la zona”.

También explicó que “en la Fiesta de la Manzana se hacen competencias de freestyle, pero se hacen con autogestión, las armamos nosotros en la zona de los juegos. Y eso se llenaba de gente, pero no nos dan el espacio. Somos poco avalados por el gobierno y el sector de Cultura”.

Pero, ¿en qué momento tomó la decisión de dedicarse a esto? ¿Cómo surge el deseo de ser freestyler? ¿Es una inspiración repentina, es un pálpito, o es una necesidad? “Yo empecé cuando lo único que me quedaba era un instrumental, un papel y una lapicera. Y no tenía a nadie para hablar. En vez de recurrir a las peleas, o terminar en la calle, donde estuve mucho tiempo, me salvaron las ganas de expresarme, querer sacarme ese peso de la espalda. Y lo que encontré fue un instrumental, papel y lapicera”, relató.





De allí en más fue creciendo, y se transformó en un auténtico talento. “Me di cuenta cuando volví a la ciudad. ¿Sabés por qué? Porque me fui siendo uno de los más criticados. Me abucheaban, no tenía apoyo, me decían que era malo y que no iba a llegar, que me faltaba práctica. Y bueno, ahí está el que no tenía talento, agarró lo que el hacía y se lo llevó para otro lugar”, explicó.

Respecto al día a día y la práctica, Rodríguez aseguró que “se entrena con lectura y música. Libros de derecho, de psicología, de política, del mundo. Poemas, moralejas. De todo un poco, hasta literatura juvenil, memes, lo que ves en un reel. Todo puede ser usado como un acote o un argumento válido para dejar más chico a tu oponente en la batalla. Podés usar referencias como por ejemplo ‘después de la batalla me voy en un Aston Martin / Si esto fuera los Simpsons, te trato como Nelson trata a Martin’. Algo así”.

El inicio del 2023 viene movido para Jotta’C: “Ahora voy a estar de jurado en una competencia de Allen, una preclasificatoria más para la Fiesta de la Pera por la baja de un participante. Más adelante tengo viajes para Santa Cruz, en Caleta Olivia para participar de una Patagónica; y después a San Juan para participar de una Nacional”.

¿A qué apunta hoy? ¿Tiene sueños de llegar a combatir en la FMS, ese lugar donde alguna vez estuvieron Wos o Trueno? “Al principio mi sueño era llegar a las grandes ligas y las batallas como la FMS. Hoy tengo 26 años, y prefiero más la casa y la música antes que las batallas. Las uso como recurso para sacar material y tener repercusión, pero hoy estoy escribiendo más también. Escribo cada muerte de obispo, pero cuando escribo sale bien”, señaló.

Antes del cierre, Jotta’C improvisó un par de freestyles y demostró que talento es lo que le sobra. También aseguró que había logrado cumplir con varias de las metas que se había planteado desde su regreso a la ciudad. Y dejó en claro que apunta cada vez más alto. Lo hará en las calles de Roca, donde su voz suele dejar huella; y cada vez más en el resto de la región. “Nadie es profeta en su tierra”, pero Kevin sabe bien que tiene potencial para serlo.



Escuchá a Jotta’C en RÍO NEGRO RADIO:

