Victoria Saldubehere, la pastelera que se suma a DIGO desde San Martín de los Andes

Victoria compartirá semanalmente su pasión en «Digo», la app de «Río Negro.

Nació en la provincia de Buenos Aires. En su recorrido profesional, conoció San Martín de los Andes y eligió volver para siempre. La pastelería la define. El fin de semana último participó de un importante evento que tiene como fin difundir y promover la gastronomía de la Región de la Araucanía de Chile y del sur de Argentina.

Victoria asume que desde muy chica comenzó a sentirle el gusto a la gastronomía. «Me crié en el campo, en la zona de General Las Heras, Buenos Aires. Eso me llevó a conectarme con el ámbito de la producción, con consumir lo que uno produce«, asegura. Se crió muy cerca de sus abuelas y siempre la hacían participar de alguna manera en la elaboración de los almuerzos familiares del domingo.

Un día, aún siendo muy chica, decidió encarar su primera receta: Los scones de «Doña Petrona» con la ayuda del emblemático libro que estaba en la cocina de su casa. Ahí descubrió que su pasión era lo dulce y comenzó a perseguir ese sueño. Muchos años más tarde, comenzó a estudiar la carrera de hotelería.

Victoria Saldubeher, experta de «Digo».

En su trayecto universitario, la enviaron a hacer una pasantía a San Martín de los Andes. «Quedé completamente enamorada de este lugar. Descubrí que era donde quería ejercer mi actividad». Con el correr de los años, volvió a Buenos Aires, hizo temporadas de verano en Punta del Este y Villa La Angostura, abrió dos restaurantes en Luján y en Las Heras, creció profesionalmente y decidió volver a la cordillera. «Vine para perseguir mi sueño. Vendí todo lo que tenía y llegué a San Martín para ejercer en este lugar maravilloso», relata.

En el 2014, desde la cocina chiquita de su cabaña, comenzó a hacer tortas para vender. Con el correr de los meses, tuvo que mudarse porque le llovían los pedidos. «Este lugar me abrió las puertas de mi crecimiento personal y profesional. La gente me adoptó como una vecina más», asegura.

La pandemia fue un antes y un después en el trabajo de mucha gente. Victoria asegura que en su caso le permitió vincularse con el ámbito de la comunicación: «me armé un canal de YouTube y arranqué a mostrar recetas por ahí». Con el correr de las semanas, logró captar a un público que la espera ansioso en cada una de sus publicaciones. Ella asegura que a partir de ese parate en muchas actividades, la gente comenzó a interesarse más por el universo de la gastronomía y la pastelería, por eso tienen tanta repercusión las recetas fáciles, con pocos ingredientes y aptas para disfrutar en familia o con amigos.

«La pastelería es una pasión. Yo me encargo de hacer todo: las compras, el producto, el packaging, la promoción, las redes, el reparto. A veces me preguntan: ¿Cómo haces con todo? y la realidad es que cuando logro conectar con mi cocina, se me pasa cualquier preocupación. Siento que esto no es un trabajo, puedo estar horas haciendo pastelería. Es mi cable a tierra y espero que esta pasión siga toda mi vida» Comenta.

El pasado fin de semana, Victoria junto a el cocinero Claudio Abraham de Junín de los Andes, participaron del evento «Expo Sabores» que se realizó en Pucón, Chile. El objetivo de la organización, es difundir y promover la gastronomía de la Región de la Araucanía de Chile y del sur de Argentina.

Victoria y Claudio, embajadores neuquinos en la Expo internacional.

Esta expo reunió a 80 expositores, chefs invitados, catas de vino, charlas, zona para las infancias, música en vivo, patio de comidas, clases de cocina en vivo y muestras de fotografías. Ambos fueron distinguidos como embajadores en el marco del Sello de la Gastronomía Neuquina, galardón que otorga el Ministerio de Turismo provincial.

A partir de esta semana, Victoria se suma a «Digo» la app de «Río Negro» con su micro espacio semanal.

«La idea es compartir muchas cosas en pocos minutos. Vamos a hablar de tendencias en la gastronomía, compartiremos recetas fáciles y ricas, volveremos a abrir los clásicos libros que están en las casas de todas las familias y contaré mi experiencia de trabajo desde el emprendimiento, acercando herramientas útiles para aquellas personas que quieren encarar algún proyecto. Su espacio se estrena los martes en la agenda regional de «Digo». ¿Todavía no la descargaste?, hacelo acá.