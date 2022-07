Jardín: ¿Poda sí o poda no? Llegó el invierno y un debate

Con la llegada del invierno, no faltaron aquellos que tomaron la tijera con firmeza y se dispusieron a realizar la poda de todos los años. Pero en esta oportunidad, se plantea una duda: ¿Realmente conviene realizar la poda? Francisco Muñoz es técnico agrícola (especializado en jardinería), y profesor de colegio secundario en Allen. El experto nos trae un contrapunto a esta costumbre tan arraigada.





Para él, “la poda es una agresión al árbol” y asegura que es preciso evitar la poda en el arbolado urbano siempre que esto sea posible. Según Muñoz, las plantas de veredas “no se podan”, sino que “se limpian”; mientras que las plantas frutales sí necesitan de la acción de la poda, porque se debe mantener el equilibrio entre hojas, ramas y frutas.

Por otro lado, el experto resalta la importancia de no confundir “poda” con “limpieza de la especie” o las crueles “mutilaciones”, que año tras año se suelen observar en las diferentes veredas de los barrios. “Todos los árboles deben ser limpiados cada 2 verdes”, señala; y asegura que, luego del quinto verde, no todos los años, esta limpieza es un detalle en el ejemplar. “Entre el sacado de ramas terciarias y cuaternarias, se debe evitar cortar las ramas primarias y secundarias”, manifiesta.

Pero, ¿por qué asegura que las plantas urbanas no se podan? La razón de su argumento tiene una explicación fundada y es que, cuando hablamos de poda, según explica Muñoz, el concepto depende del vigor de la especie que necesite dicho proceso.

“En el caso de que el árbol o planta sea frondoso, se efectúa una poda liviana, de poco acortamiento y evitando los cortes de ramas grandes”, aclara. “Pero en el caso de que la planta o árbol sea débil y de poco tiraje, se debe realizar una poda fuerte, con despuntes y el sacado de ramas grandes”, indica el experto. Además agrega que se debe tener en cuenta que los ejemplares crecen de acuerdo a la cantidad de raíces que forman.



Hay que cuidar nuestros árboles, y en este sentido la “limpieza” asoma como la mejor opción.



Muñoz indica que “al formarse, una yema da origen a un pelo absorbente que luego del ciclo verde, se transformará en una raíz y la yema en una rama. Al cortar una rama se rompe con el desarrollo fenológico vegetal”.

Por estas razones, el profesor aconseja limitarse en la “formación para el mantenimiento” y “elegir más bien operaciones ligeras”. También recomienda “limitar la extensión de las heridas en los árboles urbanos y suprimir las podas extremas”, además de “conocer las técnicas adecuadas a cada ocasión”.



¿Cuál es el beneficio de la limpieza de árboles?



Para Muñoz, las plantas tienen memoria y esta limpieza les permite cumplir el ciclo. Además efectúan reacciones ante las enfermedades e impurezas de ramas que crecen en lugares indebidos, por lo tanto, “si le ayudamos a efectuar este fenómeno evitamos las podas”.

¿Cómo se debe realizar la limpieza de un árbol de vereda? Según la explicación del profesor, las plantas no cumplen años, sino que son “ciclos verdes” y estos se cumplen cada seis meses, según el estado fenológico de las plantas.

Entonces esta “limpieza” se inicia recién al quinto verde de plantado. Previamente. una conducción de la formación de la especie: “En 1,80 metros se dará la forma al vaso, sin despuntar, formando 4 ejes con tronco”, aclara, “eje o rama primaria, ramas secundarias de donde se producirán las ramas terciarias y cuaternarias. Cuando logramos identificar estas ramas, entenderemos la poda de limpieza, ya que la planta repela las ramas terciarias y cuaternarias cada 2 verdes”. Este fenómeno ayuda al desarrollo de nuevas ramas, luego de una etapa estacionada de crecimiento. “Entender este proceso puede ayudar a que no se realicen cortes inapropiados y romper el proceso fenológico de un ejemplar”, afirma Muñoz.

Como detalle primordial, Muñoz asegura que es fundamental saber “reconocer una planta” y poder diferenciar sus características como si es de sombra o si es fructífera, tipo de ejemplar, si tiene hojas caducas o perennes.



Siempre hay que revisar que tipos de árboles deben podarse.



Entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta antes de plantar un árbol en la vereda? Para el profesor, se debe conocer qué tipo de especie es y si es un árbol con fuste y profundidad, que desarrollará raíces profundas y ramas frondosas. Conocer su sistema radicular, saber cuál será sus convivientes radiculares (como caño, mangueras, veredas) en su parte aérea, además de otra planta cercana o postes como las luminarias, cables, paredones, edificios, entre otras cosas. “Todos estos obstáculos darán origen a una poda, ya que el árbol pelea por su territorio y se mostrara invadida, haciendo que se tengan que cortar ramas que no están en su cronograma germovegetal. Esto formará nuevas raíces tan fuertes que producirá a futuro rompimientos de caños, mangueras, vereda entre otras cosas”, asevera Muñoz.

Por esta razón, se hace hincapié en la importancia de tener en cuenta las características y necesidades de cada planta, así como también de los tutores cambiables y no fijos, las ataduras que permitan la movilidad de la planta y no los nudos fuertes que atentan con el estrangulamiento de los vasos cambiales. Además, hay que regar solo cuando la planta lo necesite y no todo los días, así como también evitar abonos químicos (que sea en lo posible todo orgánico) y al finalizar el ciclo dejar cierto porcentajes de hojas cubriendo el tronco, para su protección.

Muñoz argumenta que cada vez más gente apuesta por las especies nativas que predominaban antiguamente en nuestra Patagonia, como la llamada planta Larrea. En América del Sur se encuentran cuatro especies, las cuales se conocen como jarillas: Larrea ameghinoi, Larrea nitida, Larrea divaricata y Larrea cuneifolia, explicó.

Por último no olvidemos que los árboles transforman el dióxido de carbono – uno de los gases responsables del cambio climático – en oxígeno. “Un árbol absorbe, cada día, la polución que generan 100 autos. Aportan alimentos y hábitat para muchos otros seres vivos, por lo que promueven la biodiversidad”, culminó el profesor.



Algunos tips para realizar los cortes



Según indica el profesor, cuando cortemos distintas ramas, se deben tener en cuenta varios aspectos.

1 – El cámbium de los tejidos que rodean la herida debe estar vivo para desarrollarse, osea los cortes con bordes limpios. En botánica, el cámbium o meristemo secundario es un tejido vegetal específico de las plantas leñosas, situado entre la corteza y el leño, compuesto por una capa de células embrionarias y también de felógeno.



R1: Rama primaria. R2: Rama secundaria. R3: Rama terciaria. R4: Rama cuaternaria.



2 – Cuanto más pequeña es la herida, más rápido es el recubrimiento y hay más limitaciones a las infecciones. En cuanto a las técnicas correctas de poda, según el experto, se perciben dos objetivos: Favorecer una cicatrización rápida y total; y evitar al máximo la infección y la pudrición interna. De igual manera debemos tener en cuenta que el recubrimiento de una herida, no significa que el árbol esté curado, ya que los tejidos pueden haber sido infectados por patógenos, cuya acción continuará en el árbol. Por eso es muy importante que, cuando vayamos a plantar una especie, podamos reconocer la función y el fuste que se producirá. En el caso de los arbustos, estos tienen un crecimiento lento y determinado según el cuidado, tipo de suelo y los abonos que se les coloca.

3 – Por ultimo, el experto insiste en “recordar que vivimos en la Patagonia”, razón por la cual se debe tratar de plantar especies en lo posibles autóctonas y evitar las salicácea o coníferas.