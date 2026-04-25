Franco Colapinto y la Fórmula 1 vuelven a Buenos Aires: exhibieron el auto que manejará en Palermo

El Lotus E20 fue exhibido en el Obelisco en la previa del evento.

El Lotus E20 que manejará Franco Colapinto fue exhibido en el Obelisco en la previa del “Road Show to BA 2026”. El evento se realizará este domingo en Palermo y marcará el regreso de la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires tras 14 años, con un circuito callejero y múltiples actividades.

A horas de la exhibición, el monoplaza con el que el piloto argentino dará sus primeras vueltas apareció en el centro porteño como anticipo de la jornada. El evento reunirá a cientos de miles de personas y tendrá como protagonista al piloto del equipo Alpine.

El regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires: cómo será el circuito en Palermo

El auto presentado corresponde a un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, identificado con el BWT Alpine Formula One Team.

El circuito se desarrollará entre avenida del Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, con un tramo por avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador. El recorrido incluirá zonas emblemáticas de Palermo y tendrá cortes programados para el evento.

Colapinto realizará cuatro salidas durante la jornada.

El piloto realizará cuatro salidas a pista durante la jornada. La primera será a las 12.45 con el Lotus y luego a las 14.30 conducirá una réplica del Mercedes-Benz W196, el histórico monoplaza con el que Fangio fue campeón mundial. Después volverá a correr con el Lotus a las 15.15, en tanto el cierre será a las 15.55 con un paseo en un ómnibus descapotable.

Los horarios del show y figuras que participarán del evento en Palermo

También participarán autos históricos aportados por el Museo Fangio, entre ellos un Maserati 450S, un McLaren MP4/3 y un Renault RE30. Estas unidades formarán parte de una muestra que acompañará la actividad principal en el circuito.

En la previa, Colapinto expresó: “Estoy muy contento. Feliz de volver al país, a la Argentina después de tanto tiempo. Es especial el traer un auto de F1 tras tantos años. Es un sueño que tenía de chiquito”.

El piloto agregó sobre la conducción del modelo histórico: “Me emociona igual, o mucho más que el Alpine. De eso tengo muchas más ganas que dar unos trompos. Es una pieza histórica del automovilismo mundial”.

Por su parte el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, señaló: “Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo”.

Con información de Infobae