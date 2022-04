La decisión de Alain Delon

“Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás”. Así, con sinceridad, el actor francés Alain Delon (de 86 años, quien adquirió la ciudadanía suiza en marzo de 2000) manifestó que recurrirá al proceso de eutanasia.





El reconocido artista hizo una especie de despedida mediante una carta, que circuló en varios medios y en redes sociales: “Quiero agradecer a todos los que me han seguido a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el campo laboral, sino en la vida cotidiana entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”, firmó.

¿Qué motivos llevaron al actor a tomar esta decisión? Anthony, su hijo mayor, fue quien más detalles brindó al respecto en una extensa entrevista con la radio francesa RTL. Según relató, Alain le pidió expresamente que él recurra a este procedimiento “cuando sienta que es el momento indicado”. La decisión, además, llega en un momento especial para Delon. Es que el actor sufrió dos accidentes cerebrovasculares en 2019, que le significaron un gran esfuerzo para la recuperación. Y si bien tuvo buenos resultados, aquella rehabilitación fue muy lenta.

A esta decisión también la rodea un contexto particular: en muy poco tiempo, Alain sufrió pérdidas cercanas que significaron un golpe difícil de asimilar. Una de ellas fue la de Jean-Paul Belmondo, otro de los galanes inoxidables de la pantalla grande, con quien mantuvo una gran amistad. En septiembre, cuando tuvo lugar aquel episodio, Delon afirmó que estaba “completamente devastado. Voy a intentar aguantar para no hacer lo mismo en cinco horas. No estaría mal que nos fuéramos los dos juntos. Es una parte de mi vida, empezamos juntos hace 60 años”. Y a eso hay que sumarle la muerte de Nathalie, su ex esposa y madre de Anthony. Según contó este último, Nathalie (quien murió a causa de un cáncer de páncreas) había elegido la eutanasia. “Ella había decidido morir como vivió; aunque finalmente no utilizó ese medio para su fallecimiento”.

Delon ya tiene definidas varias cuestiones al respecto: la droga sería pentobarbital sódico, un fármaco desarrollado hace más de cien años y es utilizado como inyección letal de los condenados a muerte en Estados Unidos. Y la médica que llevaría a cabo el procedimiento sería la misma que ya estaba acordada para realizarle la eutanasia a Nathalie. Incluso, Delon ha dejado especificadas algunas decisiones posteriores, como el funeral. Según comentó su hijo, pidió que sea “católico, pero discreto. No quiero un funeral demasiado público”.



Anthony, el hijo mayor de Alain, quien relató que su padre le pidió recurrir al procedimiento “cuando sienta que es el momento”.



¿Cómo se accede a la eutanasia? Al estar aprobada por las leyes de Suiza, Delon no tendrá inconvenientes. Lo que se requiere es una manifestación expresa realizada en más de una ocasión, por eso mismo Alain lo reiteró en más de una entrevista. La persona que la solicita también debe presentar una enfermedad incurable y encontrarse en una situación de angustia física o psicológica, distinta de la depresión. Ya que se entiende que en esta situación psíquica una persona es incapaz de tomar tal decisión. “Este proceso es absolutamente libre de riesgos e indoloro”, expresaron desde la organización sin fines de lucro, Dignitas, dedicada a la ayuda al suicidio asistido.

En medio de esta decisión, Delon ha mejorado paulatinamente en los últimos meses, recuperando su movilidad y sintiéndose mejor. Sin embargo, ya había expresado su incomodidad con el paso de los años hace un tiempo. “¡Envejecer apesta! No podés hacer nada al respecto. Te levantás y ya te duele el tobillo”, ejemplificó, en una nota hace pocos años.



¿Cómo está la situación en otros países?



– Hace 20 años, el 1º de abril de 2002, Países Bajos se convertía en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia bajo condiciones. En Holanda, desde 2002, está autorizado administrar un medicamento que provoque la muerte cuando un paciente lo solicita, en pleno conocimiento de causa. Se requiere la opinión de un segundo médico.

– Bélgica también despenalizó la eutanasia el 28 de mayo de 2002 en condiciones definidas por la ley.

– Desde marzo de 2009, la eutanasia también está autorizada en Luxemburgo bajo ciertas condiciones.



Pentobarbital sódico, el fármaco para la muerte digna.



– En España, la ley que legaliza la eutanasia entró en vigor el 25 de junio de 2021, poco más de tres meses después de que adopción en el Parlamento.

– Suiza permite el suicidio asistido y tolera la eutanasia indirecta y pasiva.

– En Austria, el Parlamento aprobó en diciembre de 2021 la legalización del suicidio asistido para las personas afectadas por una enfermedad grave o incurable.





– En Italia, la Corte Constitucional despenalizó en septiembre de 2019 el suicidio asistido (la persona toma la dosis mortal), bajo condiciones, pese a la existencia de una ley que lo prohíbe.

– Argentina tiene un primer antecedente: en 2012 se aprobó la ley 26.742 de Muerte Digna, y para este año se tratará en el Congreso el proyecto de “Buena Muerte”.

– En Colombia, la eutanasia está despenalizada desde 1997, pero se volvió en ley en 2015, aunque hubo varias polémicas con su implementación.