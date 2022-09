Maravillas de El Bolsón: de todas ellas hablará la médica Laura Pavese en DIGO

Laura Pavese nació en Morón, se recibió de Médica Tocoginecóloga. Llegó a El Bolsón hace más de treinta años. Hoy está jubilada pero sigue ‘despuntando el vicio’ con algunas atenciones particulares. Es una enamorada del lugar y su gente. Se suma a DIGO para contar historias y para narrar las maravillas de la comarca andina.

"Ejercer la medicina es lo mejor que me pasó. Es una experiencia maravillosa. Me encanta tener una relación de cercanía con los pacientes, que son mis vecinos. He recorrido cada uno de los parajes de la comarca y me he encontrado con historias fascinantes que son dignas de contar». Laura Pavese, médica de El Bolsón, relatora de ahora en más de DIGO

Si pasás el primer invierno te quedás, dicen en El Bolsón. Y así fue. Laura dice que no le costó nada adaptarse y rápidamente se sintió en casa. Llegó en 1987 junto a quien en ese momento era su marido, oriundo de El Bolsón. Se había recibido años antes en la Universidad de Buenos Aires y decidieron emprender un nuevo camino bien al sur.

Tenía un trabajo asegurado en el Hospital de Epuyén, pero cuando llegó, la directora le dijo que no podía quedarse ahí. “Me quedé llorando con el título en la mano. No tenía más que eso”. Ahí decidió probar suerte en El Bolsón y logró entrar al hospital en el que se desempeñó el resto de su carrera.

“Ejercer la medicina es lo mejor que me pasó. Es una experiencia maravillosa. Me encanta tener una relación de cercanía con los pacientes, que son mis vecinos. He recorrido cada uno de los parajes de la comarca y me he encontrado con historias fascinantes que son dignas de contar. Hoy la gente me abre las puertas de su casa y me recibe como a una más de la familia. Trabajar acá es confianza, aprecio y vínculo cercano”.

Laura está enamorada de su carrera: “hacer partos es lo más maravilloso que me pasó. No hay nada más importante en esta vida que querer lo que uno hace, eso permite que uno siga caminando más allá de cualquier adversidad”.

Laura Pavese, en actividad profesional.

Siempre vivió en el Barrio Villa Turismo. Hace poco fue designada Presidenta de su comisión vecinal. También participa en Cáritas como voluntaria y realiza actividades solidarias en la localidad.

En DIGO vamos a hablar con los distintos actores sociales que la construyen hoy.´ También quiero contarles de las maravillas que tenemos y merecen ser conocidas por todos. Un espacio para contar lo que nos pasó, y lo que nos pasa. Un lugar para retratar lo que somos, nuestra esencia. Laura Pavese, integrante de DIGO.



“El Bolsón para mi significa todo. No me arrepiento y lo volvería a elegir siempre. Me gusta cada tanto volver a Buenos Aires y visitar a mi gente, pero acá la tranquilidad no se negocia. Amo cultivar la relación con la gente e integrarme desde otro punto de vista”.

Laura Pavese, recorriendo la comarca.

Laura compartirá en DIGO, la nueva APP de RÍO NEGRO, todo ese entusiasmo y sus ganas de hacer. “Quiero dar a conocer una infinidad de experiencias de este maravilloso pueblo. Vamos a conocer historias de los antiguos pobladores que construyeron nuestra comunidad. Vamos a hablar con los distintos actores sociales que la construyen hoy.´ También quiero contarles de las maravillas que tenemos y merecen ser conocidas por todos. Un espacio para contar lo que nos pasó, y lo que nos pasa. Un lugar para retratar lo que somos, nuestra esencia”.