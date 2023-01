«Messidra», «la Dibu», «Sean Eternos»… los homenajes a la Scaloneta, hasta en la mesa

Todavía resuena el “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar…” en cada reunión con amigos, en cada repetición de los partidos o en cada charla futbolera. El recuerdo del Mundial Qatar 2022, que coronó el año con Argentina campeón, sigue vigente en el pueblo y no debería sorprendernos que siga por mucho tiempo más.





En este contexto, toda excusa es buena para celebrar el título y homenajear a los protagonistas. Y esto va desde tatuajes hasta cortes de pelo, pasando por camisetas, canciones, videos… y también comida y bebida. Sí, la gastronomía también se hizo un lugar para rendirle pleitesía a la Scaloneta y para enarbolar bien alto la bandera albiceleste.

“Nacional”, el característico bar de tragos ubicado en Rodhe y Sarmiento de Roca, es uno de los protagonistas de esta historia. Primero, porque fue un punto de referencia para los festejos a medida que el equipo argentino iba avanzando en el Mundial. Y segundo, y más importante, porque comenzó un ciclo de homenajes que busca sorprender a sus clientes constantemente.

Allí podemos encontrar tragos como el «Messidra», que viene con un sticker de Lionel; el “Sean eternos”, un cóctel con una apariencia celeste, que se sirve con espuma blanca y cuyo vaso lleva como decoración un 5 de copas (por aquella anécdota contada en el documental de la Selección en Netflix); o la hamburguesa “Dibu” en homenaje al arquero… entre tantos otros que se vendrán.





Danilo Casalini, uno de los dueños del bar y autor de varios de los tragos, explicó que esta movida “surgió un poco por obligación, porque en el Mundial me pedían bastante que haga algo en honor al equipo. Y como soy muy de las cábalas, me pareció que no daba durante el torneo hacerlo porque la Selección ganaba y ganaba, entonces lo terminé dejando para después”.

Una vez consumada la conquista en Qatar, fue momento de poner manos a la obra. “Lo que surgió primero fue la Dibu, la hamburguesa. Es una burger con mucho cheddar, mucha panceta, y también tiene 3 medallones de carne, un poco porque queríamos hacer una hamburguesa grande como el Dibu y otro poco porque nos dio la tercera estrella. Es ideal para compartir porque es bastante contundente, pero para quienes se animen a comerla solos también va bien, por supuesto”, explicó Casalini sobre este plato que pasó a integrar la carta principal del bar.

Pero no fue el único homenaje, claro. “Después surgió el Sean Eternos, que vino un poco por una idea simple: hacer un trago con los colores de la bandera. Lo hicimos lo más parecido posible. Un día nos juntamos con Sofi Paniceres, mi compañera de barra, y entre los dos armamos el cóctel”, marcó.



Para lograr ese resultado, “agarramos un cóctel de Sofi, que es el Cerro Otto, y lo adaptamos. Modificamos los ingredientes para que tome ese color y agregamos garbanzos para hacer la espuma. Después pusimos la carta del 5 de copas, que es un símbolo de esta Selección. Quedó muy lindo”.

Claro, no fue un trago más: se compartió en redes sociales y la viralización fue instantánea, con cientos de comentarios de diversas partes del país. “Sigo sorprendido por el impacto que tuvo, tanto en las redes como en las ventas. La gente lo quiere porque le gusta el cóctel, y también porque les gusta para sacar la foto y subirla. Es un trago dulce, súper cremoso e ideal para postre, y también es un poco fuerte. Ese fue limitado, lo tuvimos dos semanas porque a la gente le gustó mucho”, explicó.

El pasado miércoles comenzó un nuevo homenaje (que durará una semana) llamado “Messidra”. El bartender explicó que es “en honor al 10”, y contiene vermut blanco, amargo obrero, jugo de ananá, menta, limón, almibar y sidra. Además, viene en una jarra acompañado con un sticker de Lionel. Es refrescante, ideal para el verano.





Casalini indicó que “la idea es seguir sacando un homenaje por semana, veremos cuánto dura. Hay muchos jugadores para inspirarse, pero iremos viendo de a poco”. Y a juzgar por las respuestas de la gente, que comparte las capturas de los tragos y deja reseñas más que positivas, tendrá que ser por un buen tiempo.

La felicidad por el campeonato del mundo no se termina y va a durar, probablemente, hasta el próximo Mundial. Mientras, la Scaloneta sigue recibiendo -merecidos- homenajes en cualquier cancha.