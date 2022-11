Ana Monasterio invita a recorrer Copahue, uno de los mejores paraísos termales del mundo

Ana Monasterio es experta de «Digo», nos invita a recorrer las maravillas termales de la cordillera neuquina.

Nació en Calchaquí, en la provincia de Santa Fé. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Rosario y luego completó sus estudios con un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid donde alcanzó el titulo de «Especialista en hidrología médica». Es una apasionada por las termas de Neuquén, a las que considera una de las mejores del mundo. A través de «Digo», la app de «Río Negro» nos cuenta el por qué.

Las termas de Copahue son las únicas termas en el mundo que reúnen en un mismo lugar una innumerable cantidad de recursos minerales naturales como aguas, fangos, vapores y algas. Junto al volcán Copahue, al pie de la Cordillera de los Andes, hacen una combinación perfecta para que Copahue sea un paraíso termal.

Luego de recibirse y tras ejercer unos años en Rosario, llegó a Caviahue – Copahue y no se fue más. Se desempeñó como médica de consulta de los baños termales y se incorporó al sistema público de salud en Caviahue y Loncopué. Su pasión por las termas y sus particularidades medicinales, la llevaron a comprometerse cada día más hasta llegar a ser Directora Provincial de Termas de la provincia.

«Llegué a la zona en 1993. Conocí Caviahue uno de esos días en que te enamora. No había viento , teníamos un sol radiante y el lago reflejaba todo el particular paisaje de esta región. De entrada me pareció un lugar maravilloso para vivir y quise quedarme. Al otro día me llevaron hasta Copahue donde conocí la nieve y esta maravilla termal que me impactó muchisimo», comentó Monasterio.

Si querés bajar la APP «Digo», hace clic acá.

Ubicadas a casi 2.000 msnm, son consideradas una de las mejores del mundo por las propiedades curativas. «Pocos lugares en el mundo tienen esta calidad y variedad de recursos. Tenemos la posibilidad de contar con fangos, algas y aguas con diferentes mineralizaciones, temperaturas y composiciones químicas. Todo 100% natural. Es un lugar único y energizante«, aseguró.

Reconocidas mundialmente, las Termas de Copahue ofrecen una gran diversidad de propiedades mineromedicinales.

Hay otros lugares del mundo que tienen características similares, sin embargo, Ana confirma que en ningún rincón del planeta pueden encontrarse la variedad de algas y aguas que hay en esta zona de la cordillera patagónica. El valor agregado del lugar, es que supo aprender a aprovecharse desde sus recursos terapeuticos y la influencia en la salud.

Monasterio editó cuatro libros exclusivamente dedicados a las termas de Copahue y sus beneficios mineromedicinales. A través de su ciclo en «Digo», la app de «Río Negro» nos invita a realizar una caminata imaginaria por las termas del Neuquén, recorrer sus propiedades y sus particularidades, para así entender por qué es un lugar privilegiado en el mundo.

Escuchá el primer envío del micro espacio, en la voz de Ana Monasterio, experta de «Digo»