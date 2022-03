Todo lo que llega a tu TV este mes: desde «How I Met Your Father» hasta «Granizo»

Cambio de mes, casi cambio de estación. De a poco se va acercando el final del verano, y si bien los días siguen acompañando, en cualquier momento comenzaremos a notar como oscurece más temprano y los días se hacen más cortos. Y así como cambia el contexto, cambian las opciones, porque las plataformas de streaming renuevan sus catálogos.





El spin off de “How I Met Your Mother” (Cómo conocí a tu madre), una de las sitcom más populares de las últimas décadas, será sin dudas el gran atractivo de este mes… pero no el único.

Desde hoy mismo, ya es posible disfrutar de “Del Potro en primera persona”, una nueva entrega de los especiales de Star +, que se popularizaron con aquella primera entrevista a la “China” Suárez en medio del Wanda-Gate. A partir de las 21, la entrevista tendrá al tenista tandilense como gran protagonista, luego de despedirse del público en el ATP 250 de Buenos Aires y encarar de lleno el proyecto de su serie documental “Juan Martín del Potro, el último match point”, que estrenará por esta misma plataforma durante el año.

Desde el jueves, por su parte, llegará a HBO Max la serie “Nuestra Bandera Significa Muerte”. Constará de 10 capítulos, y es una comedia basada en las aventuras del aspirante a pirata Stede Bonnet, un bucanero que decide emprender una aventura en alta mar pero se encuentra con varias complicaciones. Cuenta con la producción de Taika Waititi, que también encarna uno de los roles.

Esa misma jornada estrenará por Star + la serie “The Dropout”, de la productora ejecutiva Elizabeth Meriwether. Es la historia de Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) y Theranos, un relato de ambición y fama que terminó en un absoluto desastre. ¿Cómo fue que la mujer multimillonaria más joven del mundo que empezó desde cero lo perdió todo de la noche a la mañana?





Otra serie interesante que arribará al streaming será “¿Sábes quién es?”, por Netflix, a partir del viernes. Allí, tras un violento ataque que revela amenazas y secretos fatales, una mujer busca descifrar el pasado oscuro que rodea a su madre.

Pero si de interés hablamos, el gran arribo del mes tendrá lugar el miércoles 9, cuando estrene en Star + “Cómo conocí a tu padre”, el spin off de la popular serie de la BBC que tuvo 9 temporadas y es considerada una de las mejores sitcoms de la historia. Estrenará los primeros dos episodios y luego saldrá uno por semana.

En esta oportunidad, la serie estará protagonizada por Hilary Duff, quien contará a sus hijos la historia de cómo conoció a su padre partiendo la narración desde 2021. Ella y su grupo de amigos buscan descubrir qué quieren de sus vidas… y eso los lleva a varios enriedos muy cómicos.





El mismo día, pero por Netflix, se estrenará la miniserie “Los diarios de Andy Warhol”. Esta producción refleja cómo el protagonista comenzó a registrar toda su vida y sus sentimientos luego del atentado de 1968,cuando Valerie Solanas (que había trabajado con él en varias oportunidades) tiroteó al artista.

Para el 11 de marzo, Netflix lanzará la película “El Proyecto Adam”, una historia de ciencia ficción con una premisa original: tras un aterrizaje complicado en 2022, un piloto de combate logra viajar en el tiempo y aliarse a sí mismo -pero de 12 años- con l aintención de “salvar el futuro”. Contará con un gran elenco compuesto por Ryan Reynolds, Zoe Saldana, Catherine Keener, Jennifer Garner y Mark Ruffalo.

También el 11, los fanáticos del automovilismo estarán de festejo porque llegará la cuarta temporada de “Formula 1: Drive to Survive”, la espectacular serie documental de Netflix que retrata todo lo que ocurre en el mundo de la F1… con un condimento especial: retratará lo ocurrido durante el último título, que tuvo un desenlace apasionante y terminó con triunfo de Max Verstappen.

El miércoles 16, Netflix lanzará “Hoy se arregla el mundo”, el estreno nacional dirigido por Ariel Winograd. Su reparto contará con Leonardo Sbaraglia, Charo López, Luis Luque, Martín Piroyansky, Soledad Silveyra, Gerardo Romano, Natalia Oreiro, Diego Peretti y otras figuras.





“David Samarás es el productor general del popular talk show ‘Hoy se arregla el mundo’, donde presunta gente común dirime conflictos de relación, de pareja, de amistad, de trabajo, de padres e hijos. El lazo más perdurable de su vida es Benito, su hijo de 9 años, fruto de una relación ocasional. La historia cambia por completo cuando se entera de que Benito no es su hijo. La búsqueda por el verdadero papá los llevará a una encrucijada mucho más grande que la que salieron a enfrentar”, cuenta la sinopsis.

Ese mismo día, también habrá novedades para fanáticos de los superhéroes, porque finalmente las series que Marvel y Netflix habían producido en conjunto pasarán a una nueva plataforma. Así las cosas, “Daredevil”, “The Punisher”, “Jessica Jones”, “Luke Cage”, “Iron Fist” y “The Defenders” comenzarán a estar disponibles, pero en Star +.

HBO Max no será la gran protagonista de marzo, pero aún así tendrá un buen estreno el 18, cuando llegue la serie “Lujuria”. Esta producción sigue a “Anette”, quien, como parte de un estudio del gobierno sueco, pregunta a mujeres de 40 años o más sobre su vida sexual, y bromea sobre temas que deberían sonar familiares para cualquiera que ya haya dejado atrás la euforia de la juventud impulsada por las hormonas.

El mismo día, Amazon Prime Video lanzará “Deep Water”, un film que tendrá la historia de un marido adinerado, una esposa que tiene relaciones extramatrimoniales, dos desapariciones y miles de sospechas. Gran reparto, con Ben Affleck, Ana de Armas, Kristen Connolly, Tracy Letts, Jacob Elordi y Rachel Blanchard entre otros.





Más cerca del fin de mes, el 25, se lanzará la segunda temporada de la serie “Bridgerton” por Netflix, una de las grandes elogiadas en temporada de premios.

Finalmente, el 30 estrenará la película nacional “Granizo” en Netflix. Cuenta la historia de Miguel Flores, el famoso meteorólogo de la televisión que después de fallar al alertar sobre una terrible tormenta de granizo, debe huir de Buenos Aires para refugiarse en Córdoba. Allí, mientras es considerado un “enemigo público”, descubrirá facetas nunca antes exploradas de su vida. Tendrá a Guillermo Francella, Romina Fernandes, Peto Menahem y Martín Seefeld, entre otros.