El aviso de un vecino destapó un abigeato en Valle Medio y dejó a un imputado con prisión preventiva

La investigación avanzó tras un llamado que alertó sobre disparos en un establecimiento rural cercano al río Negro. Foto Ilustrativa.

La fiscalía descentralizada de Choele Choel imputó a un hombre de 49 años por un caso de abigeato agravado ocurrido en un campo de Pomona, donde habrían faenado dos animales vacunos. La Justicia dispuso que continúe detenido con prisión preventiva durante cuatro meses.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 14 de junio, cuando el acusado habría actuado junto a otras dos personas que todavía son investigadas. Según sostuvo la fiscal adjunta,

«habrían dado muerte y se habrían apoderado ilegítimamente de dos cabezas de ganado Hereford de 150 y 300 kilos respectivamente».

Un llamado alertó sobre el hecho

La investigación comenzó por el aviso de un vecino de un campo cercano que escuchó detonaciones de arma de fuego y dio aviso a la Brigada Rural. «Personal policial pudo intervenir en el hecho y encontrar algunas partes de los animales a orillas del río Negro, escondidas entre vegetación», explicó la representante del Ministerio Público Fiscal.

Durante el procedimiento, los tres sospechosos escaparon en una lancha que luego fue localizada y requisada en un allanamiento realizado en la vivienda del ahora imputado.

Secuestros y preventiva

En ese operativo, la Policía secuestró teléfonos celulares, un cartucho con signos de percusión, prendas de vestir y más municiones halladas en la embarcación. La fiscalía le atribuyó los delitos de abigeato agravado por la participación de tres o más personas y resistencia a la autoridad, en concurso real.

Para solicitar la prisión preventiva, la fiscalía argumentó riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación, al señalar que el acusado conoce la zona rural y a trabajadores de los establecimientos involucrados.

Aunque la defensa particular se opuso a la formulación de cargos y a la medida cautelar, la jueza de Garantías avaló el planteo fiscal y ordenó que el hombre permanezca detenido por cuatro meses.