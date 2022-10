UNA mano enorme para Cuidados Paliativos

La segunda edición del UNA Ciclo de Conciertos fue un éxito arollador en San Martín de los Andes. Porque a la recaudación, que superó los 2 millones de pesos, se sumó también la emoción de volver a conectar al público de la región con un género musical que muchas veces no es tan considerado.





Según explicaron las organizadoras, se recaudó la suma de $2.059.576 para el sector de Cuidados Paliativos del Hospital Ramón Carrillo. Esto fue posible gracias a quienes asistieron al concierto y también a quienes colaboraron con su tarjeta para la cena, a las donaciones y a los sponsors.

“Con esta inmensa suma de voluntades, logramos llegar a nuestro objetivo. ¡Gracias nuevamente por apoyar este segundo concierto! ¡Estamos felices y con el corazón expandido! También queremos agradecer la colaboración de la Cooperadora del Hospital Ramón Carrillo y del Club de Leones, quienes ofrecieron sus cuentas para recibir los aportes y las donaciones. ¡En nombre de quienes conformamos UNA CICLO DE CONCIERTOS (Laura Weihmüller y Gabriela Valencia), les damos a toda la comunidad sanmartinense las gracias una vez más! Y gracias a la música y al canto, por sobre todo”, reza el comunicado que difundieron.

Weihmüller, la cantante mezzosoprano, compartió una serie de reflexiones después del recital, del cual participó como protagonista pero también como organizadora.

“Pienso y reflexiono, mientras se termina esta segunda edición de UNA. Reflexiono sobre la vida, sobre la música y el arte. Sobre la importancia de la mano tendida, de poder estar para los demás… Es algo que me da mucha fuerza y ​​mucha paz. La vida es algo tan bonito, ¿cómo no sentirme feliz? Que recompensa más hermosa he recibido antes y durante el concierto, al ver a los demás felices, emocionados. Los abrazos, las palabras tan sentidas, los agradecimientos sinceros…



La sala repleta para escuchar a Laura, con una vista única. Una gran experiencia.



Que recompensa tan inmensa la de haber logrado, gracias a la música, llegar a muchos de los objetivos que me propuse tanto en lo personal y profesional (como cantante e intérprete); como así también con el de ver cumplidos y realizados los objetivos solidarios que este año junto a la querida Gabriela Valencia nos hemos propuesto con UNA.

Amor a la música, al canto. Amor a la vida. La música es una devoción, y al mismo tiempo que me inspira, me ayuda a ser. Y al menos a mí, me lleva a que sienta algo muy verdadero, por lo cual me siento muy agradecida y privilegiada.

¡Hasta pronto y GRACIAS de corazón a cada uno y cada uno que aportó su granito de arena para que todo esto sea posible”, afirmó.

En el evento participaron, además de Laura Weihmüller, el prestigioso pianista Emilio Peroni y la excelsa violinista Tania Rubiolo. El concierto constó de tres partes. En la primera, Emilio y Tania interpretaron “Nocturno op 9 N° 2” de Frédéric Chopin, “Rapsodia op 79 N° 2” de Johannes Brahms y “Meditación de Thais” de Jules Massener.



Las organizadoras, felices por el éxito.



Para la segunda parte, Emilio y Laura interpretaron “Sento nel core” (A. Scarlatti), “Caro mío ben” (G. Giordani), “Nel cor piú non mi sento” (G. Paisiello), “L’ho perduta, me meschina” (Barbarina), “Bodas de Fígaro” (W. A. Mozart), “Voi che sapete” (Cherubino), “Vedrai carino” (Zerlina), “Don Giovanni” (W. A. Mozart), “Il vechiotto cerca moglie” (Berta) y “El Barbero de Sevilla” (G. Rossini).

Acto seguido, llegó el intervalo y posteriormente se desarrolló la etapa de cierre. Ahí se interpretó “Nana de Sevilla” (F. G. Lorca), “No quiero tus avellanas” (J. Guridi), “El tralalá y el punteado” (E. Granados), “El Majo tímido” (E. Granados), “Del cabello más sutil” (F. J. Obradors), “Tango de la Menegilda” (F. Chueca), “El clavel del aire blanco” (C. Guastavino) y “Se equivocó la paloma” (C. Guastavino), también con Emilio y Laura como protagonistas.

En las últimas horas, UNA fue declarado de interés provincial por parte de la Legislatura de Neuquén, un logro más para un evento que sin dudas seguirá siendo de vital importancia para nuestra región.