En Chile piden que se simplifiquen los requisitos para el turismo argentino

Tras al anuncio del gobierno chileno sobre la reapertura de las fronteras a partir del primero de octubre, la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Montt pidió a las autoridades que "simplifiquen" los requisitos para los argentinos que viajen a ese país.

Por ahora, no se podrá cruzar por las fronteras terrestres, solo a través de tres aeropuertos (Santiago de Chile, Iquique y Antofagasta). "Muchos de nuestros turistas vienen desde Bariloche. O son de Buenos Aires, pero paran visitan Bariloche y desde allí, nos visitan", señaló Eduardo Salazar, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Montt.

Uno de los pedidos que formularon desde esa entidad es que "la gente pueda venir con una PCR de su país de origen y al llegar, se realice otro". "La idea es que no tengan que estar cinco días aislados. Si no, económicamente, al turista no le va a convenir. La gente viene por pocos días", apuntó Salazar que, también preside la Asociación de Turismo y Gastronomía de Chile.

Rodrigo Ibañez, titular de la Cámara de Turismo de Osorno, coincidió en la necesidad de reapertura de las fronteras terrestres. "El flujo de turistas por el paso Cardenal Samoré es muy grande. Solo con el ingreso vía aérea, vamos a seguir complicados. El dolar no favorece mucho y menos aún, si el ingreso es por aeropuerto. A ningún argentino de la Patagonia le convendría venir. Estamos pidiendo habilitar, al menos, un aeropuerto más cercano como del Puerto Montt", dijo.

Agregó que "se ha invertido en bioseguridad, hoy día tenemos muy pocos casos y un estricto protocolo. Nos da confianza recibir a los argentinos pero no logramos que las autoridades vayan en la misma línea".

Ibañez consideró que las fiestas patrias del 18 de septiembre "serán la prueba de fuego". "Mucho flujo de turismo nacional se está moviendo por primera vez, después de dos años. Habrá que ver cómo nos portamos, qué pasa. Las autoridades estarán a la expectativa en dos semanas", recalcó.

El osornino aseguró que el sector comercial y turístico prepara promociones y precios rebajados para recibir el turismo argentino. "El flujo de argentinos que registrábamos era enorme. Teníamos mucho turismo de shopping que cruzaba apenas por unas horas. O venían a comparar a los supermercados. Se iban con el auto cargado de electrodomésticos, ropa, alimentos", recordó.

Respecto a las restricciones sanitarias, el cónsul de Chile en Bariloche, Luciano Parodi, advirtió que "las autoridades están muy cautelosas ante cualquier propagación de la amenaza de la variante Delta"; por eso, destacó que, en esta primera instancia, la reapertura está dirigida "a quienes necesiten viajar". "Si seguimos cuidándonos, haciendo testes en los puntos de ingreso y avanzando con la vacunación, en unos meses podrá volver el movimiento turístico", recalcó.

Admitió que, constantemente, reciben consultas en el Consulado. "Es entendible porque hay muchas personas que necesitan viajar para realizar gestiones o por razones familiares. Vamos ayudándolos en lo que se puede", reconoció.

Alejandra Guzmán, del Círculo Chileno Gabriela Mistral en Bariloche, reconoció que "con una cuarentena de cinco días, se complicará viajar. Si bien se puede cruzar por el paso Samoré, pero te tienen que ir a buscar; o sea se necesita hacer un trasbordo en la frontera. Podrían hacerlo los que necesitan cobrar su jubilación o pensión en Chile, pero después, no pueden regresar".

Esta mujer celebró que, después de un año y medio de pandemia, la comunidad chilena en Bariloche logró volver a reunirse para celebrar las fiestas patrias. "Estamos rearmándonos y haciendo muchas mejoras en nuestra sede como las veredas y la iluminación. El lunes vamos a estar entregando un ajuar al primer bebé nacido el 18 de septiembre y sábanas y cubrecamas elaborados en talleres de corte y confección del programa Emprender, a la sala de maternidad del hospital", agregó.