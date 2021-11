En Cutral Co y Plaza Huincul se inició con normalidad el acto eleccionario

Las escuelas abrieron con normalidad en Cutral Co y en Plaza Huincul (Foto: Andrea Vazquez)

Sin complicaciones se inició la jornada electoral en Cutral Co y Plaza Huincul. Las escuelas en las dos ciudades estuvieron listas desde las 8 para recibir a los ciudadanos. No se detectaron inconvenientes, y a diferencia de la anterior en esta ocasión las filas se hacen en cada una de las mesas. En algunos establecimientos prefirieron hacerlo en los patios traseros para garantizar las distancia. A media mañana, se había acercado alrededor del 20 % del padrón en Cutral Co.

En el caso de Cutral Co, hasta las 10 según se indicó desde el juzgado de Paz, se había acercado a las urnas un 20 % del padrón. Al mismo tiempo, se ratificó que no hubo inconvenientes y la jornada se inició con normalidad. En esta ciudad, uno de los primeros referentes en emitir su sufragio fue el exindentente cutralquense Ramón Rioseco, quien se acercó minutos después de las 8, a la escuela primaria Nº 272.

El exintendente Ramón Rioseco votó después de las 8 en la escuela primaria Nº 272 (Foto: gentileza)

A la salida del establecimiento explicó destacó que hoy significa una nueva oportunidad de expresión para todos los argentinos, por lo que invitó a los vecinos a que se acerquen a sufragar. Su jornada continuará como lo hace habitualmente y a la tarde, esperará conocer los primeros resultados.

En Plaza Huincul, el intendente Gustavo Suárez arribó a la escuela Nº 334 del barrio Otaño para emitir su sufragio. Cuando concluyó dijo que «hagamos ejercicio del voto popular. Es muy importante para la provincia de Neuquén». Refirió que la apertura fue normal y anheló que los ciudadanos se acerquen a votar. «Es el mecanismo que tenemos para elegir a la gente que nos representa», subrayó.

Gustavo Suárez, intendente de Plaza Huincul sufragó en la escuela Nº 334. (Foto: gentileza)

En tanto, en Cutral Co, el jefe comunal José Rioseco estuvo en la escuela Nº 272 para cumplir con su obligación cívica. Antes de retirarse de la escuela, a las 9:30 indicó que si bien hubo leves demoras se subsanaron rápidamente. El intendente cutralquense explicó que «además de lo que se vota en esta jornada, es importante porque quienes estamos en gobierno también hoy nos toca rendir examen de gestión ante la ciudadanía”.

Hacia la tarde, el intendente indicó que esperará los resultados en el centro de cómputos.