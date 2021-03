En el CPEM Nº 58 hicieron un abrazo simbólico para reclamar por el estado del edificio

En el CPEM Nº 58 -cuyo edificio es compartido con el Nº 85 durante el turno nocturno- , un grupo de docentes y exalumnos participaron de un abrazo simbólico. Aquí, no se inició el ciclo lectivo ni de manera virtual ni presencial, por las falencias y problemas que se arrastran desde hace años. En la protesta se busca visibilizar esta situación.

La convocatoria para el "abrazo" se hizo a través de redes sociales y de parte, de profesores y exalumnos del establecimiento. Fue respaldado además, por el gremio docente ATEN, que se sumó a la actividad. "Es la primera acción que organizamos con la idea de empezar a movilizarnos por la institución que se nos está viniendo abajo. En lo edilicio y por falta de mantenimiento, no hicieron nada en todo el año 2020", explicó uno de los docentes.

A la hora de describir cuáles son los problemas figuran el sistema de calefacción; el de electricidad; la red cloacal, entre otros. Desde el gremio docente ATEN, Luis Othaz explicó que la pandemia puso de manifiesto una serie de situaciones que se observaban desde hace mucho tiempo. "En marzo del año pasado, la mitad de las escuelas: EPET Nº 1, Nº 10, CPEM 58 y 85 no podían iniciar las clases. Todo quedó invisibilizado por la pandemia y el Estado no intervino, no se hizo inversión ni arreglos importantes", subrayó.

El frente del CPEM Nº 58

Por ejemplo, el edificio tenía sistema de calefacción central. Luego, colocaron calefactores pero otro año los retiraron y volvieron a instalar la calefacción central. Sin embargo, todavía el arreglo no está terminado, dijo. En esta línea, indicó que el caso del CPEM Nº 58 es "paradigmático" y acompañamos el año pasado un par de obras, "que se ejecutaron en un 20 % ".

Por otra parte, desde la institución, a través del contacto que mantiene con las alumnas y alumnos se indicó que las clases virtuales no se comenzarán hasta tanto se tengan conformados los nuevos grupos. Este edificio que es muy amplio registra la falta de mantenimiento desde hace muchos años atrás.