Entre políticas bartoleras al decir de Jauretche, cambios de funcionarios que no cambian nada, legisladores que no legislan nada y que si los dan vuelta no se les cae una idea (no todos porque nunca es justo generalizar), marchas y contramarchas, leyes y decretos imposibles de cumplir, impuestazos, Río Negro va mal.

Por más que seamos parte del proyecto de Juntos y lo hayamos apoyado, de ninguna manera somos responsables de estos disparates que solamente disculpan los obsecuentes.

Hay que reconocer los errores con humildad.

Ha renunciado el titular de la Agencia de Recaudación Tributaria, seguramente asumiendo las repercusiones del impuestazo.

Bien claro lo dice el refrán: “En la casa del jabonero, el que no cae resbala”.

Jorge Castañeda

DNI 8.569.045



Valcheta