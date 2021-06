En Neuquén, 78.000 personas tienen pendiente la segunda dosis de Sputnik V

El ministerio de Salud de Nación fijó en 12 semanas el intervalo que tiene que transcurrir entre la aplicación de las primeras y segundas dosis de las vacunas, para así poder alcanzar de forma más veloz a mayor cantidad de personas. En el caso de las vacunas de AstraZeneca y Sinopharm ambos componentes son iguales, pero en la Sputnik V, ambas dosis son diferentes. Éstas son las que en mayor número tienen retrasada la aplicación de la segunda dosis más de lo previsto. En Neuquén, 78.000 personas recibieron la vacuna rusa y aún no tienen completo el esquema.

En Neuquén se aplicaron 312.741 vacunas hasta el martes a la noche. De ellas, 70.427 son segundas dosis. Es decir, que son 242.314 las personas que sólo tienen la primera dosis de alguna de las vacunas. Es que en la provincia, al igual que en el país se priorizó la aplicación de primeras dosis para alcanzar con la vacunación parcial a la mayor cantidad de población posible.

Actualmente, en la provincia se están aplicando vacunas AstraZeneca y Sinopharm, pero hasta hace algunas semanas atrás se estuvieron colocando, también, primeras dosis de Sputnik V.

Respecto de la aplicación de segundas dosis, el responsable de la campaña de vacunación, Matías Neira, precisó a RÍO NEGRO, que son "78.000 personas que tienen que completar esquemas -de la vacuna rusa- con distinta antigüedad". Y explicó que "esto quiere decir que no es que tenemos 78.000 personas que ya tendrían que estar aplicando se su segunda dosis, eso depende de la fecha de aplicación".

Pero además, el director de Atención Primaria de la Salud, especificó que quienes se vacunaron con la primera dosis de la vacuna rusa hasta el 19 de marzo ya tienen completo su esquema de inmunización contra el coronavirus. Es decir que los que aguardan con mayor premura el segundo componente de Sputnik V son quienes ya cumplieron las 12 semanas, es decir quienes se vacunaron entre el 19 de marzo y el 23 de eses mes; y no las 78.000 personas que recibieron la primera dosis de esa vacuna.

Quienes recibieron vacunas Sinopharm anteriormente ya tienen completos los esquemas. Ya que según precisó Neira el 28 de abril se suspendió la aplicación de primeras dosis de esa vacuna para completar los esquemas pendientes. En los últimos días, con nuevos ingresos de la vacuna china se comenzaron a aplicar nuevamente primeras dosis.

En el caso de la vacuna de AstraZeneca, la que más se aplicó en Neuquén en el último mes, son sólo 900 personas las que ya cumplieron con un intervalo de 12 semanas desde la primera dosis. Con el nuevo ingreso de vacunas previsto para esta semana, esos esquemas se completarán.

Más allá de la cantidad de personas que aguardan completar sus esquemas hace más de tres meses, Neira insistió en que "los esquemas no se vencen, no se pierde eficacia, no se pierde efectividad, la gente tiene que quedarse tranquila"

"No son intervalos máximos, son intervalos mínimos. Si bien todas las vacunas se tienen que aplicar con un intervalo de 21 días, la estrategia sanitaria para garantizar primeras dosis decide estirar el completar esquemas en el tiempo", explicó y ejemplificó con que "Canadá lo hizo con esquemas aún mas prolongados y le fue muy bien".

Respecto de quienes ya tienen sus esquemas completos desde principios de año, el funcionario a cargo de la vacunación explicó que aún "no hay definiciones técnicas" sobre la posible aplicación de una tercera dosis o un refuerzo.

Neuquén completó este mes la vacunación con primeras dosis en las 178.000 personas estimadas en un principio como población de riesgo, y avanzó en la aplicación de vacunas a personas sin factores de riesgo. Actualmente, el rango de edad que se encuentra siendo inmunizado es el de 40 a 49 años, pero ya está abierta la inscripción para mayores de 35 años.

En mayores de 40 años ya se alcanzó a casi el 70% de la población inscripta, y dependiendo la localidad están siendo llamadas personas entre 42 y 43 años. Hasta el momento, el operativo de vacunación seguirá siendo con turnos y descartan, por el momento, abrir una nueva convocatoria a demanda debido a la gran cantidad de inscriptos.

Desde que se abrió la inscripción mayores de 35 años, se anotaron para recibir la vacuna unas 13.000 personas. En mayores de 40, la cifra de inscriptos es de 15.000.