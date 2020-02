"En Neuquén estamos fundidos", aseguró una senadora en el debate de la deuda

La abultada deuda neuquina se coló ayer en el Senado de la Nación durante el debate por la aprobación de la ley que amplía las facultades del Poder Ejecutivo para renegociar la deuda externa de la Argentina.

Fue la senadora del Frente de Todos, Silvia Sapag, quien se refirió a los pasivos que carga la provincia, los cuales definió como de los más grandes del país, pese a su potencial hidrocarburífero.

"En Neuquén estamos fundidos, tenemos una de las deudas provinciales más grandes de la República Argentina, la cuarta, 70.000 millones de pesos. Es decir que la provincia más rica, a la que todo el mundo está mirando, porque tiene a Vaca Muerta, tiene una de las deudas más grandes del país", planteó.

Según las últimas estimaciones, la provincia tiene un stock de deuda de alrededor de 70.144 millones de pesos, el equivalente a 1.188 millones de dólares. El gobernador Omar Gutiérrez aseguró que en los últimos dos años se redujo en 460 millones de dólares aunque, por el peso de los vencimientos, su ministro de Economía, Guillermo Pons, sugirió días atrás que podría acudirse a una reestructuración o reperfilamiento.

La legisladora, que ocupa una de las tres bancas de la Cámara Alta en representación de Neuquén, aseguró que recorrió la provincia en los últimos días y se encontró con un panorama "desolador". "Todos los estamentos a los que fuimos tienen deuda. Desde que ganamos las PASO no pagaron nada. Entonces, ¿en qué situación estamos?", dijo sobre la actuación del gobierno nacional anterior.

"Vialidad debe 35.000 millones de pesos a las empresas, servicios e insumos. Vamos al Enhosa y nos dicen: de algún lado vamos a sacar la plata. Vamos a Recursos Hídricos y nos dicen: hasta 2022 no podemos hacer ninguna erogación. Vamos a Vivienda y nos hablan de planificación, porque no tienen plata. Así nos dejaron", cuestionó.

Durante su alocución, criticó que la administración de Mauricio Macri fue "rapaz" y trató a la población "con desdén". "Si no, no se entiende cómo después encontramos 13 millones de dosis de vacunas mientras nuestros niños se enferman; porque si no, no entendemos cómo había cien mil computadoras arrumbadas sin entregar", sostuvo.

Sapag reclamó que las pymes se puedan desarrollar y dio como ejemplo las vinculadas a Vaca Muerta. "Mire, en mi provincia, para perforar un pozo de petróleo no convencional, para hacer el fracking, los pozos horizontales, tuvimos que traer tecnología extranjera. Nos empezaron cobrando 21 millones de dólares por cada pozo. ¿Sabe qué? La cabeza argentina, la universidad argentina y la experiencia neuquina hicieron bajar ese costo de 21 millones de dólares por pozo a 7 millones y medio; y ahora el mundo petrolero nos mira a los neuquinos", aseguró.