En Río Negro, los policías recibirán el aumento en octubre

El gobierno provincial confirmó esta mañana que el pago del aumento policial será con los haberes de setiembre y rectifica la información de la Jefatura, que anoche indicó que la suba se realizaría con los haberes de octubre.

No es la única información cruzada, pues la gacetilla gubernamental de anoche aludió a dos ejemplos de incrementos entre los uniformados y la Jefatura hizo lo mismo, pero el monto en uno de ellos no coincide.

La información oficial consignó que se “actualizarán salarios de policías y personal del Servicio Penitenciario”, precisando que un agente que “recién se inicia ganará 40.000 pesos netos” y un "oficial ayudante" estará en 42.500 pesos, a los cuales, se “le deben agregar otros conceptos como Viviendas y Presentismo”.

Luego, la Jefatura repitió que el "agente del Agrupamiento Seguridad recién ingresado" no tendrá un sueldo inferior a 40.000 pesos y de "oficial Ayudante del Agrupamiento Seguridad recién ingresado" no percibirá menos "de 46.000 pesos". Esta cantidad no es coincidente con el número planteado por el gobierno.

Eidentemente, el conflicto policial bonaerense y las concentraciones de uniformados programadas para hoy en las Unidades Regionales -que fueron ratificadas- apuraron la decisión del alza salarial, anunciada anoche después de charlas y análisis de la gobernadora Arabela Carreras con sus ministros.

Datos 32.000 pesos es el haber de un agente inicial en la policía. La suba llevará esa remuneración a los 40 mil pesos. 43.000 pesos necesita una familia de cuatro personas para no ser pobre en Argentina, según datos del INDEC.

En otro párrafo, la gacetilla alude que se “seguirá trabajando en la actualización de distintos conceptos”, como punto policial, el sistema y horario de guardias, y el servicio Extraordinario Policial, entre otros, en reconocimiento a la tarea desarrollada por los integrantes de la Policía”.

Además, en su gacetilla, la Jefatura de Policía agregó que "teniendo en cuenta la situación actual y con el fin de resguardar el recurso humano sin resentir el servicio de prevención, desde el Comando Superior se ha dispuesto que desde la Dirección General de Prevención, Seguridad y Orden Público, se implementen nuevos sistemas de guardias, conforme necesidades y disponibilidad de recursos humanos con la que cuente cada región de la Provincia, a los efectos de poder suplantar el sistema de tercias".

Retirados y pensionados también reclaman

En paralelo al reclamo del personal activo, los retirados y pensionados de la Policía de Río Negro también reclaman desde hace varias semanas una recomposición en sus haberes.

Ayer hubo una reunión virtual entre representantes de diferentes centros con autoridades provinciales, en la que se analizaron alternativas para mejorar los ingresos del sector pasivo.

Desde el Movimiento de Autoconvocados de Retirados y Pensionados habían expresado el acompañamiento a los pedidos realizados por familiares del personal, asegurando que hubo un “brutal ajuste sobre los salarios de los policías, llevándolos a niveles por debajo de cualquier otro régimen laboral del Estado. Este tiempo de pandemia puso a la luz la grave social de los policías”, se resaltó.