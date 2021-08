En su primer partido sin Messi, Barcelona goleó a la Real Sociedad

En su primer partido oficial desde la salida de Lionel Messi, el Barcelona le ganó a la Real Sociedad 4-2 este domingo en la primera fecha de Liga Española, en un Camp Nou que encontró a su público (20.384 espectadores) por primera vez desde febrero de 2020.

Barcelona fans chanting Messi's name in the 10th minute ❤️ pic.twitter.com/nmcvyueSUq

Los catalanes se impusieron gracias a un gol de cabeza del capitán Gerard Piqué (19), al doblete de Martin Braithwaite (45+2 y 59) y a un tanto sobre la hora de Sergi Roberto (90+1), que terminó de cerrar un triunfo que se pudo complicar cuando la Real Sociedad se puso 3-2 en el tramo final del encuentro.

Saturday: Pique took a pay cut to allow Barcelona to register Memphis.



Sunday: Memphis assists Pique, who scores Barca's first goal of the season. pic.twitter.com/XPF0PEYqwf