Encontraron la isla de las truchas de 7 kilos en Bariloche

Cada vez que pueden, después de cerrar el taller mecánico en Bariloche, van hasta el km 10 de la Avenida Bustillo. Se suben al gomón y buscan posición en las cercanías de la isla Huemul en busca de una buena trucha. No es el primer año que lo hacen, pero este 2020 viene especial: hace tres semanas Leandro y Bruno sacaron una trucha de 7,300 kilos. Y el miércoles, una de 7.200. "Le tocó a él. Sabía que iba a salir otra más", dice Leandro, que sacó la primera. "Para nosotros que somos de Bariloche la pesca es totalmente diferente este año", agrega.

Bruno y la trucha de 7,200 kilos del último miércoles.

El miércoles el lago Nahuel Huapi estaba picadito y el atardecer fresco y casi tormentoso cuando Bruno sintió el pique a eso de las 18.30. Lo que siguió fue una pelea de unos 40 minutos hasta que la pudo sacar. Como el reglamento lo permite, la sacrificaron. Fue la cena, con papas, zapallo y ensaladas.

La pescaron el miércoles al atardecer y fue la cena de ese día.

En el mundo de los pescadores deportivos hay quienes critican que no se devuelvan estas truchas. El Reglamento de Pesca sugiere la devolución. Pero en esa zona del lago Nahuel Huap establece que está permitida la pesca desde el 01/11/19 al 01/05/20 con un límite diario de dos salmónidos sin estipular devolución. Aún así, hay quienes sostienen que es preferible sacrificar ejemplares más chicos y liberar a estos grandes reproductores que llevan años eludiendo a los pescadores.

"Lo que hacemos no está prohibido y es para comer. Cuando salimos a pescar si tenemos suerte de tener pique y somos tres cañas como mucho nos llevamos dos truchas, las que más nos gustan. Una o dos. Más no. Más es al pedo. Algunos cuando sacan alguna tan grande las embalsaman. Nosotros no, nosotros las comemos. No es para pescar alevosamente. Pescamos con anzuelo caimán, con arrastre y tanza de profundidad", señala Leandro.