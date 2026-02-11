13 empresas de servicios de O&G se unen al IVM para impulsar la formación de nuevos profesionales

Se proyecta que el instituto le brinde capacitaciones a entre 2 mil y 3 mil personas por año. Foto: gentileza.

El Instituto Vaca Muerta (IVM) continúa sumando empresas que se adhieren a la iniciativa educativa que busca acompañar el desarrollo exponencial de la Cuenca Neuquina: las principales compañías de servicios que trabajan en el sector hidrocarburifero se incorporaron como socios al instituto impulsado por la industria energética, con el objetivo puesto en impulsar la formación de profesionales en Upstream.

El acuerdo fue firmado por los directivos de las trece empresas que se suman como socias: Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Pason DGS, TSB, Oilfield & Production Services, Contreras Hermanos, Calfrac Well Services, Huinoil, Industrias Juan F. Secco, Milicic, Wenlen y Marbar.

De esta manera, se suman a las empresas operadoras ya que integran el IVM, que son YPF, TotalEnergies, Vista Energy y Pluspetrol. A partir del reciente acuerdo, se busca consolidar un ámbito de colaboración y trabajo conjunto de toda la industria con el fin de formar el talento que demandará el sector en los próximos años.

El IVM ofrece una formación técnica que se caracterizará por estar basada en la práctica, teniendo como premisas fundamentales la seguridad y la excelencia operativa. Según sus impulsores será clave para impulsar la capacitación de los técnicos que necesita el desarrollo de Vaca Muerta, que aspira a transformar al país en exportador de energía.

A partir del acuerdo se busca consolidar un ámbito de colaboración y trabajo conjunto de toda la industria para formar el talento que demandará el sector en los próximos años. Foto: gentileza.

Cómo hacer para inscribirse al IVM

Para quienes deseen capacitarse en el IVM, hasta el 21 de febrero se encuentra abierta la inscripción a los diferentes cursos de operador y al curso de seguridad operativa en yacimiento su sitio web. Las clases comenzarán a partir del 9 de marzo.

Se proyecta que el instituto le brinde capacitaciones a entre 2 mil y 3 mil personas por año, en perfiles clave para la operación en la Cuenca Neuquina, en áreas como perforación, fractura, producción, mantenimiento y tratamiento de crudo y gas.

La creación de esta nueva institución fue impulsada y liderada por Fundación YPF, que realizó una investigación prospectiva para anticipar cuáles serán las demandas ocupacionales y tecnológicas en la industria en la próxima década.

A partir de aquel estudio surgió la recomendación de crear un instituto de alta especialización que sea de referencia para el sector, para capacitar mano de obra técnica calificada y responder a la creciente demanda laboral que genera el desarrollo del no convencional en la Cuenca Neuquina.