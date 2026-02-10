Más gas desde Vaca Muerta: TGS avanza con obras clave en el Gasoducto Perito Moreno

Las obras permitirán evacuar mayor producción de gas desde Tratayén hacia los principales centros de consumo del país a partir del invierno de 2027.

Recientemente, TGS puso en marcha las obras de ampliación del Gasoducto Perito Moreno (GPM) y de los gasoductos troncales de su sistema regulado, un proyecto clave para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta y reforzar el abastecimiento de gas natural en el país. En paralelo, la compañía lanzó los Concursos Abiertos para adjudicar la capacidad de transporte firme incremental entre los usuarios interesados.

La ampliación del GPM permitirá incorporar 14 MMm³ de gas adicional por día, desde Tratayén hasta Salliqueló. Los trabajos, adjudicados a tgs en octubre de 2025 en una licitación nacional e internacional convocada por ENARSA por instrucción de la Secretaría de Energía, estarán habilitados para el invierno de 2027.

Las obras incluyen la instalación de tres nuevas plantas compresoras en Casa de Piedra, Doblas y Chacharamendi, en la provincia de La Pampa, y la incorporación de un equipo compresor adicional en la planta existente de Tratayén. En total, el sistema alcanzará una potencia de 90.000 HP.

Más capacidad hacia los centros de consumo

Para que el gas adicional que llegue a Salliqueló pueda abastecer al Gran Buenos Aires y al norte del país, TGS también avanza con una ampliación de 12 MMm³/día en su sistema de transporte regulado. El proyecto contempla la instalación de 20 kilómetros de gasoducto paralelo al troncal y la incorporación de 15.000 HP adicionales en el Gasoducto Neuba III, además de adecuaciones para operar a mayor presión.

En cuanto a los Concursos Abiertos, lanzados el 9 de febrero, permitirán adjudicar la nueva capacidad tanto en el Gasoducto Perito Moreno como en el sistema regulado de tgs, garantizando un esquema de libre acceso. Las bases y condiciones pueden consultarse en el sitio web de la compañía. La iniciativa forma parte de una inversión estratégica destinada a sustituir importaciones de energía durante el período invernal y a consolidar a Vaca Muerta como eje central del abastecimiento gasífero argentino.

Desde junio de 2024, con el propósito de impulsar el desarrollo de Vaca Muerta y sustituir importaciones, tgs propuso al Ministerio de Economía la ejecución de una ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que fue declarada de Interés Público Nacional.

A partir de dicha presentación, el Gobierno Nacional declaró de Interés Nacional la Iniciativa Privada presentada por tgs, delegando en la Secretaría de Energía el desarrollo del proceso. ENARSA, actuando por instrucción de la Secretaría de Energía, fue responsable de convocar a una Licitación Pública Nacional e Internacional para la ejecución y el financiamiento de las obras de ampliación, incluyendo la operación y el mantenimiento de toda la infraestructura del GPM. Luego del cumplimiento de todo el proceso licitatorio, tgs resultó adjudicada.

“Las obras de transporte que llevaremos a cabo en el Gasoducto Perito Moreno son fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta, ya que otorgarán una solución para la evacuación de la producción de gas incremental conectándola con el mercado consumidor. Nos sentimos orgullosos de haber sido los promotores de este proyecto, por los múltiples beneficios que genera en el abastecimiento energético de Argentina”, afirmó Oscar Sardi, CEO de TGS.

Se estima que el proyecto aportará un beneficio a la balanza comercial de más de 700 millones de dólares anuales y ahorros fiscales por sustitución de importaciones del orden de 450 millones de dólares anuales, además de los beneficios derivados del desarrollo de Vaca Muerta y otros sectores productivos, que impulsarán el crecimiento económico y social del país mediante la generación de empleo.

El Gasoducto Perito Moreno, inaugurado en julio de 2023, fue construido por ENARSA y actualmente es operado y mantenido por TGS. Se extiende desde Tratayén, en el corazón de Vaca Muerta, hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, donde se interconecta con los gasoductos del sistema regulado de tgs para acceder a los centros de consumo. Cuenta con una longitud total de 563 km y 36” de diámetro, y dispone de dos plantas compresoras ubicadas en Tratayén y Salliqueló, de 15.000 HP cada una, que posibilitan actualmente el transporte de 21 MMm³/día.