Aceleran la exploración del proyecto “Altar” en San Juan: apuntan al RIGI 2027  

El proyecto Altar, en Calingasta, busca consolidarse como uno de los grandes desarrollos cupríferos de la Argentina. Foto gentileza.

El proyecto de cobre Altar, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, atraviesa una etapa clave en su camino hacia el desarrollo. La compañía Aldebaran Resources avanza con una intensa campaña de perforación que busca sentar las bases técnicas para un estudio de prefactibilidad y una futura presentación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La empresa confirmó nuevos resultados de perforación que ratifican la continuidad y consistencia de la mineralización en distintas zonas del yacimiento. Actualmente, seis plataformas trabajan en simultáneo en el sitio, en una campaña orientada tanto al relleno de recursos como a estudios geotécnicos.

El objetivo principal de esta etapa es actualizar la estimación de recursos minerales durante el tercer trimestre de este año. Ese nuevo cálculo permitirá mejorar el conocimiento geológico del depósito y avanzar en la reclasificación de recursos hoy catalogados como inferidos.

Para Aldebaran, este paso es central porque permitirá convertir parte de esos recursos en categorías medidas e indicadas, indispensables para sustentar un estudio de prefactibilidad sólido. Además, abrirá la posibilidad de declarar por primera vez reservas probadas y probables, un hito clave para reducir riesgos y atraer financiamiento.

Desde la compañía destacaron que los resultados obtenidos hasta ahora fortalecen la confianza sobre el potencial del proyecto. El CEO de Aldebaran, John Black, sostuvo que la campaña actual está mostrando una importante continuidad mineral y aportará datos fundamentales para la próxima etapa.

En paralelo al frente geológico, la empresa también avanza con estudios ambientales e hídricos. Durante esta temporada de campo perforará pozos de agua para completar el balance hídrico del proyecto, una variable esencial para la planificación de la futura operación minera.

Para esta etapa, Aldebaran contrató a SRK Consulting Inc. como consultora principal del estudio de prefactibilidad, mientras que Knight Piésold actuará como subcontratista técnico. Además, Whittle Consulting realizará una optimización integral del plan minero.

Ese análisis buscará definir la mejor secuencia de explotación, evaluar costos, tiempos, infraestructura y maximizar el valor del proyecto en el largo plazo. La estrategia apunta a ordenar cada etapa de desarrollo antes de avanzar hacia la inversión de escala.

El estudio de prefactibilidad, cuyo alcance fue ampliado respecto del cronograma inicial, se completaría entre el segundo y el tercer trimestre de 2027. Ese año aparece como decisivo para Altar, ya que la empresa también prevé presentar su solicitud de adhesión al RIGI durante el primer trimestre.

La prórroga del régimen hasta julio de 2027 le dará a la firma más margen para reunir información y llegar con una propuesta más robusta. La expectativa es aprovechar ese esquema para obtener beneficios fiscales y mejorar la competitividad del proyecto.

Altar es uno de los yacimientos cupríferos más prometedores del país. Se ubica cerca de la frontera con Chile y cuenta con un extenso sistema de pórfidos distribuidos en seis zonas mineralizadas. Según la última estimación de recursos de 2024, posee miles de millones de toneladas de mineral, lo que lo posiciona como un activo estratégico dentro del mapa minero argentino.

Con estos avances, San Juan suma otro proyecto de peso en su cartera de cobre. Si se cumplen los plazos previstos, Altar podría ingresar en una nueva etapa de madurez técnica y financiera que lo acerque al desarrollo definitivo.