Acompañando a Crecer: Compañía Mega entregó nuevas becas de su programa anual destinado a jóvenes estudiantes

Los estudiantes pueden cursar sus carreras universitarias en Bahía Blanca apoyados por el aporte de las becas. Foto: gentileza.

Compañía Mega celebró un nuevo acto de entrega de becas en la edición 23 de su programa Acompañando a Crecer, que beneficia cada año a cinco estudiantes que egresan del sistema secundario de Ingeniero White, y deciden continuar sus estudios universitarios en la Universidad Nacional del Sur o en la UTN Facultad Regional Bahía Blanca.

El programa se realiza de manera ininterrumpida desde 2003 junto a la Fundación Cecilia Grierson, con el objetivo de acompañar el crecimiento y desarrollo profesional de los jóvenes durante su carrera universitaria.

El evento contó con la presencia del gerente general de Compañía Mega, Tomás Córdoba, el gerente de operaciones Bahía Blanca, Andrés Pelegrina, la titular de la Fundación, Cecilia Grierson Mary Striebeck de Amorín, y autoridades del ámbito educativo y municipal.

«Este es un año muy significativo para Compañía Mega: cumplimos 25 años de historia, trabajando con un propósito claro: contribuir con el desarrollo energético del país», expresó el gerente general, Tomás Córdoba, tras el evento.

Respecto al programa, aseguró: «Si bien muchas veces hablamos del crecimiento y los resultados de la compañía, uno de nuestros pilares dentro de la empresa es el desarrollo de las personas y el acompañamiento a las comunidades donde estamos presentes. Y en ese sentido, este programa de becas lleva 23 años ininterrumpidos colaborando en esa dirección y es una muestra de nuestro compromiso sostenido en el tiempo».

Acompañando a Crecer beneficia cada año a cinco jóvenes que egresan del sistema secundario de Ingeniero White. Foto: gentileza.

Acompañando a Crecer busca impulsar la formación de graduados en disciplinas como ingenierías, licenciaturas industriales, abogacía, enfermería, entre otras. Cada año se convocan inscripciones para sumar nuevos beneficiarios a las becas, de los cuales se seleccionan cinco personas.

De esta manera, los estudiantes pueden cursar sus carreras universitarias en Bahía Blanca apoyados por el aporte de las becas, que cuentan con una renovación anual. Para esto, el equipo de la Fundación Cecilia Grierson realiza tareas de seguimiento y acompañamiento para evaluar tanto su desempeño académico como su bienestar.

El programa fue declarado de interés municipal en 2003 por el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, mediante la Resolución n°64/2023. Fue en el marco del 20° aniversario de Acompañando a Crecer.