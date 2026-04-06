Chile reabrió el grifo al gas de Vaca Muerta: se normalizó el suministro tras resolver las irregularidades 

El Gasoducto del Pacífico volvió a operar con normalidad tras corregirse la composición del gas exportado desde Neuquén hacia Chile. foto archivo.

Luego de varios días de incertidumbre, el conflicto por la suspensión de las exportaciones de gas argentino hacia Chile quedó resuelto y el servicio fue restablecido con normalidad a través del Gasoducto del Pacífico.

Como anticipó EnergíaOn, la interrupción se había producido la semana pasada, cuando el Ministerio de Energía de Chile ordenó el cierre de válvulas en el punto fronterizo tras detectar “parámetros fuera de especificación conforme a la normativa chilena”. La medida implicó el freno inmediato de los envíos desde Neuquén hacia las regiones del Biobío y Ñuble, afectando principalmente al sector industrial chileno.

Según explicó la empresa Innergy, el corte respondió a un evento de fuerza mayor informado el miércoles 1 de abril, sin una fecha precisa de normalización en ese momento. La causa principal fue la composición del gas transportado, que no cumplía con los estándares exigidos por Chile, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad.

Fuentes consultadas por este medio explicaron que «el gas tiene una cromatografía gaseosa que es lo que indica cómo se conforman los diversos componentes que tiene el gas que está circulando, metano, etano, propano, butano, pentano pero también puede haber CO2, gas sulfídrico, nitrógeno, oxígeno».

La normativa chilena difiere de la Argentina por dos cuestiones básicas, por un lado fija un índice de Wobbe (poder calorífico) más alto que en Argentina porque es un país con gran cantidad de GNL importado, pero a la vez, al ser un país netamente importador, sus sistemas están preparados para operar en un mix de tipos de gas, algo que no sucede en Argentina que se abastece casi todo el año de su propia producción.

De acuerdo con fuentes técnicas, el problema se originó por un menor ingreso de gas “seco” en uno de los puntos de inyección del sistema el jueves 2 de abril. Esta variación alteró la mezcla total del fluido, provocando que saliera de especificación para su exportación.

Durante el viernes 3 se llevaron adelante distintos operativos de inyección y presurización para corregir la composición del gas. Finalmente, el sábado 4 de abril alrededor de las 5 de la mañana, se logró restablecer el suministro en condiciones normales.

El Gasoducto del Pacífico, que conecta Loma La Lata con la ciudad chilena de Concepción, transporta habitualmente unos 400.000 metros cúbicos diarios de gas natural, siendo una vía clave para las exportaciones energéticas desde Vaca Muerta.