AmCham Summit 2026: Daniel González aseguró que “Argentina puede generar 60.000 millones de dólares en cinco años”

Daniel González durante su participación en el AmCham Summit 2026, donde analizó el presente y las proyecciones del sector energético y minero.

En el marco del AmCham Summit 2026, bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, el Secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, expuso los principales lineamientos de la política energética del Gobierno y defendió los cambios regulatorios implementados con el objetivo de impulsar exportaciones y atraer inversiones.

Entrevistado por la periodista de Diario Río Negro Victoria Terzaghi, González sostuvo que el principal cambio no es únicamente normativo sino conceptual: “El cambio más importante es la línea discursiva, la narrativa del presidente en favor de la vuelta de Argentina al capitalismo”, afirmó. Según explicó, este enfoque, sumado a una macroeconomía ordenada y expectativas de baja de inflación e impuestos, genera condiciones para que los inversores vuelvan a apostar por el país.

En el plano regulatorio, el funcionario remarcó modificaciones impulsadas a partir de la Ley Bases, incluyendo cambios en las leyes de hidrocarburos, gas y el marco eléctrico. “Ponemos la maximización de recursos y los precios internacionales en el centro de la política energética”, indicó. En ese sentido, destacó la decisión de limitar la intervención estatal en precios y exportaciones para brindar mayor previsibilidad.

También mencionó otras medidas complementarias, como la eliminación de precios mínimos para exportaciones de gas y la habilitación de autorizaciones de largo plazo.

El RIGI como motor de inversiones

González calificó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como “una historia de éxito”. Señaló que ya hay “decenas de miles de millones de dólares” comprometidos y más de 100.000 puestos de trabajo proyectados entre etapas de construcción y operación.

El esquema fue recientemente extendido de dos a tres años e incorporó al sector upstream, lo que ya generó el ingreso de nuevos proyectos y la expectativa de varios más. “Yo ya tengo contados otros 7 u 8 que sé que van a entrar”, anticipó.

Daniel González junto a la periodista Victoria Terzagui durante su participación en el AmCham Summit 2026, donde analizó el presente y las proyecciones del sector energético y minero. Foto gentileza.

Según explicó, el RIGI permite ampliar desarrollos que antes no eran económicamente viables y adelantar inversiones debido a su vigencia limitada hasta julio de 2027. “Eso va a ser un cambio de paradigma grande”, aseguró, proyectando un fuerte incremento en inversiones en petróleo y gas durante los próximos 18 meses.

En relación a la producción, González destacó que el país atraviesa niveles récord. “Estamos produciendo, arañando los 890.000 barriles diarios de petróleo” y estimó que se alcanzará el millón de barriles durante este año, un “hito impensado” tiempo atrás.

Para el mediano plazo, las proyecciones del sector apuntan a 1.700.000 barriles diarios en un horizonte de cinco a siete años. Subrayó que estas estimaciones no se basan en potencial teórico sino en proyectos concretos con decisiones de inversión ya tomadas o en proceso.

En el caso del gas, anticipó un crecimiento más escalonado, condicionado al desarrollo de infraestructura como terminales de licuefacción, cuya primera instalación estaría lista en poco más de un año.

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la proyección conjunta de energía y minería. González afirmó que “en cinco años ambos sectores podrían generar una balanza comercial positiva de USD 60.000 millones.” Para dimensionar el dato, recordó que la balanza total del país en el último año fue de USD 11.200 millones. “Estamos hablando de 60.000 solamente de estos dos sectores”, enfatizó.

Además, sostuvo que este crecimiento permitiría eliminar una de las principales limitaciones históricas de la economía argentina: la restricción externa. “No existe más eso en la medida que mantengamos este rumbo”, aseguró.

Crisis energética global: impacto y oportunidades

Consultado por el contexto internacional, González analizó la actual crisis energética en dos planos. En el corto plazo, señaló efectos moderadamente positivos para Argentina, como mayores ingresos por exportaciones —ya que el país exporta el 40% del petróleo que produce— y mayor recaudación fiscal.

Sin embargo, advirtió que el impacto global incluye presiones inflacionarias y posibles caídas en la demanda. “Las compañías toman decisiones de inversión en función de las perspectivas de precio a largo plazo, no de cortísimo plazo”, explicó.

En ese horizonte, destacó un cambio de prioridades a nivel global: de la sustentabilidad energética hacia la seguridad energética. En ese escenario, consideró que Argentina resulta atractiva por sus recursos, su ecosistema empresarial y su ubicación geopolítica. “Claramente ha tenido un impacto muy positivo en el interés que estamos viendo”, afirmó.

Finalmente, González remarcó una decisión clave del Gobierno: no intervenir en los precios internos de los combustibles. Ante la consulta sobre la posibilidad de implementar un “barril criollo” (un mecanismo de política económica en Argentina que fija un precio local para el barril de petróleo crudo, generalmente superior al valor del mercado internacional), fue contundente: “Es una de las cosas que no hemos hecho”.

Explicó que las empresas se autorregularon en el traslado de precios sin intervención oficial, marcando un contraste con prácticas de las últimas décadas. “A veces no hacer algunas cosas es tan importante como hacerlas”, sostuvo.

Para el funcionario, este enfoque forma parte de un cambio cultural más amplio. “Estamos en un entorno totalmente distinto”, concluyó, destacando que el sector privado también entiende que mantener estas condiciones es clave para maximizar el potencial de los recursos del país.