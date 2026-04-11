Provincia por provincia, de dónde viene el petróleo de la Argentina

El conflicto en Medio Oriente disparó el precio del petróleo en todo el mundo incluyendo a la Argentina que con cada suba de 10 dólares en el precio del barril, podrá sumar 1.250 millones de dólares a las exportaciones previstas. Pero algo que no muchos conocen es de dónde se extrae actualmente la producción de crudo del país y eso es lo que analizaremos.

Antes que nada, vale marcar que los datos corresponden a la producción de febrero pasado que es el último dato disponible y que la información fue procesada por EnergíaOn en base a las declaraciones juradas presentadas por las mismas petroleras.

En febrero, a lo largo y ancho del país se extrajo un promedio diario de 874.422 barriles que es la producción más alta registrada en toda la historia petrolera argentina que se inició hace 119 años.

Esos barriles provinieron de 11 jurisdicciones del país, de las cuales 10 son provincias y una corresponde al Estado Nacional, ya que se trata de los barriles que vienen de los desarrollos offshore ubicados en la Cuenca Austral, mar adentro de las costas de Tierra del Fuego y Santa Cruz.

El podio del petróleo argentino

El ranking de las jurisdicciones con mayor producción petrolera es claramente encabezado por Neuquén. La provincia que concentra casi la totalidad de Vaca Muerta aporta el 69,05% de la producción nacional con 603,793 barriles en febrero.

Dicho de otra forma, casi 7 de cada 10 barriles del país provienen de Neuquén, desde donde se espera que la producción siga creciendo.

La segunda jurisdicción productora de petróleo de Argentina es Chubut, con su clásico crudo Escalante. La provincia donde se descubrió por primera vez petróleo en el país, aportó en febrero 119.060 barriles por día, que representaron el 13,61% del total.

El tercer puesto corresponde a su vecina, Santa Cruz, con un aporte de 58.040 barriles por día y un peso en el total nacional del 6,63%, seguida muy de cerca por Mendoza con 50.138 barriles por día en febrero, representando el 5,73%.

La quinta jurisdicción productora es Río Negro, que aportó 22.767 barriles por día en febrero, un 2,60% del total nacional. Cerrando el listado grande, en el sexto lugar con La Pampa que extrajo 10.340 barriles por día, que equivalen al 1,18% del total de la producción del país.

Zonas productivas desbalanceadas

Como se verá, hay una suerte de desbalanceo en el origen de la producción de petróleo, agravado además por un factor que no tiene grandes perspectivas de cambiar: la producción de Vaca Muerta es la única que crece, mientras que el convencional no logra romper su declino.

Es así que el séptimo puesto de las jurisdicciones productoras corresponde al offshore de jurisdicción nacional que registró 4.425 barriles por día en febrero y representó el 0,5% del total del país.

Un poco más abajo se ubicó Tierra del Fuego, con un aporte de 3.266 barriles de petróleo por día (0,37% del país), seguida por Salta con 1970 (0,22%) Formosa con solo 452 barriles por día (0,05%) y cerrando con Jujuy que con 171 barriles por día aportó apenas el 0,02% de la producción de crudo de Argentina.

Vaca Muerta: el cambiador del juego

Para dimensionar lo desbalanceada de la producción, un pozo promedio de Vaca Muerta -si bien tiene una vida corta- aporta cerca de 2.000 barriles por día, llegando en los mejores casos a rozar los 3.000 barriles con un solo pozo.

Si se tiene en cuenta además que lo usual es que los pozos en Vaca Muerta se realicen en grupo de 4 ó 5, lo que se conoce como pads, un solo pad de Vaca Muerta aporta entre 8.000 y 10.000 barriles por día, casi lo mismo que todos los desarrollos de La Pampa o la mitad de la producción de Río Negro (que en buena parte ya viene de Vaca Muerta).

Las proyecciones de la industria y de los gobiernos es que este año se llegará a una producción total de 1 millón de barriles de petróleo por día, de los cuales casi la mitad se destinarán al mercado exportador.

Y desde allí, se espera que el siguiente escalón sea de 1.500.000 barriles por día, al sumar a las actuales redes la puesta en marcha del oleoducto y puerto rionegrino Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuyos primeros buques cargados se espera que partan en enero del año que viene.