GNL en Río Negro: comenzó la audiencia pública del gasoducto dedicado bajo estrictos controles

Autoridades provinciales y locales encabezando la apertura de la audiencia por el proyecto energético. Foto: Marcelo Ochoa.

La exportación del gas de Vaca Muerta como gas natural licuado (GNL) desde la costa de Río Negro atraviesa este viernes una instancia decisiva, en San Antonio Oeste se desarrolla la audiencia pública por el proyecto del gasoducto dedicado Tratayén–San Antonio Oeste, una obra estratégica impulsada por Southern Energy que busca conectar la producción neuquina con el Golfo San Matías para su futura exportación.

La jornada tiene lugar en el Gimnasio Municipal “Sebastiana Antenao” y forma parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de la obra. Desde temprano se registró una importante presencia policial en el ingreso al predio, donde además se implementaron controles de seguridad con escáner para quienes ingresaban al recinto.

Los controles generaron demoras en el acceso y la audiencia comenzó pasadas las 9 de la mañana -horario previsto para el inicio-. En las afueras del polideportivo también se concentran trabajadores vinculados a la Uocra, en medio de un clima de expectativa por el impacto laboral y económico que podría generar el proyecto energético en la región.

La mesa protocolar está integrada por la secretaria de Energía, Andrea Confini; la titular de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez; y el presidente del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, Daniel López. El intendente Adrián Casadei no participa del encuentro por encontrarse de licencia.

Entre las autoridades presentes se encuentran los ministros Juan Pablo Muena (Desarrollo Humano), Demetrio Thalasselis (Salud) y Gabriel Sánchez (Hacienda). También asisten los legisladores Facundo López, Lucas Pica, Elvi Cides, Lorena Yensen y Luis Noale, de JSRN, junto a Javier Acevedo y Fernando Frugoni, del ARI. A ello se suman representantes del municipio y de distintas entidades vinculadas al desarrollo del proyecto.

En total, fueron inscriptos 168 oradores que expondrán durante la audiencia, considerada una instancia clave antes de la resolución final sobre la viabilidad ambiental del emprendimiento.

Fuerte operativo policial y controles con escáner en el ingreso a la audiencia pública por el gasoducto de GNL en San Antonio Oeste. Foto: Marcelo Ochoa.

Una obra estratégica para conectar Vaca Muerta con el Atlántico

El proyecto contempla la construcción del gasoducto Tratayén–San Antonio Oeste, una infraestructura que permitirá unir la producción de Vaca Muerta con la costa rionegrina a través de un tendido de 472,5 kilómetros, gran parte de ellos dentro de Río Negro.

La obra será ejecutada por San Matías Pipeline y tendrá capacidad para transportar hasta 28 millones de metros cúbicos diarios de gas, destinados a abastecer el sistema de licuefacción flotante previsto en el Golfo San Matías.

El desarrollo forma parte del esquema impulsado por Southern Energy S.A., el consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

El plan prevé la instalación de las unidades flotantes de licuefacción “Hilli Episeyo” y “MKII”, que tendrán capacidades de producción de 2,4 y 3,5 millones de toneladas anuales de GNL, respectivamente.

Las obras previstas en Río Negro

En territorio rionegrino, la traza del gasoducto dedicado recorrerá zonas hidrocarburíferas, áreas rurales y sectores productivos, en gran parte en paralelo al oleoducto VMOC/VMOS que actualmente construye YPF.

El proyecto contempla además distintas instalaciones complementarias para garantizar la operatividad y seguridad del sistema. Entre ellas se incluyen trampas lanzadoras y receptoras de scrapers, válvulas Line Break (LBV) y un sistema de compresión 2+1 impulsado por turbinas a gas.

Una de las principales obras será la planta compresora intermedia en Allen, que contará con tres equipos bajo esquema 2+1, además de válvulas de seccionamiento y una estación de medición fiscal en San Antonio Oeste.

Desde allí se realizará la transferencia del gas hacia la planta compresora que alimentará las unidades flotantes de GNL en el Golfo San Matías, donde se concretará el proceso de licuefacción para exportación.

Según el cronograma previsto, la obra tendrá un plazo estimado de ejecución de 24 meses, con inicio proyectado para mayo de 2026 y finalización en abril de 2028.