Fallo YPF: en una audiencia clave, Argentina intentará revertir la condena por $16.000 millones de dólares

Argentina presentó su apelación al fallo en el cual fue condenada a pagar 16 millones de dólares como parte de una sentencia por la expropiación de YPF en 2012 y este miércoles se hará finalmente la audiencia para evaluar la situación. El proceso se hará en la Cámara de Apelaciones de Nueva York y además de Argentina, estarán presentes el fondo Burford y la petrolera con el fin de defender sus propios intereses.

La audiencia de este miércoles será clave, Argentina intentará revertir el fallo condenatorio que emitió la jueza Loretta Preska que obliga al pago de una cifra multimillonaria a modo de resarcimiento por la reforma en que el Estado argentino estatizó la compañía.

Por su parte, el fondo Burford procurará que se mantenga la sentencia, pero también intentará que se revea la sentencia que eximió a YPF de la responsabilidad en la operación. Según adelantaron desde Noticias Argentinas, la empresa irá a defender esa decisión y procurará mantener su condición de inocencia.

Se estima que la sentencia de la Cámara de Apelaciones no será inmediata y podría conocerse durante el primer semestre del año 2026.

Fallo YPF: los diferentes escenarios que se abren

En caso de que la Cámara de Apelaciones mantenga la sentencia, a la Argentina le quedará como última opción presentarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Otro escenario es que se reduzca el monto resarcitorio y la más improbable que rechace el fallo de Preska.

Es necesario recordar que en este caso se discutirá la validez de la sentencia y el monto, pero no la forma en la que se debe pagar.

La juez Preska indicó que una de las formas para cumplir con la sentencia es la entrega de acciones de la empresa, pero esta decisión también fue apelada por la Argentina. Por otra parte, los acreedores ya manifestaron su intención de negociar un acuerdo con el país porque no está dentro de sus opciones tener acciones en la petrolera.

Con información de Noticias Argentinas

Fallo YPF: Los efectos negativos para la soberanía y la estabilidad

La presentación de AmCham detalla que el fallo obliga al Estado a quebrar la Ley 26.741, la cual prohíbe transferir las acciones estatales de YPF sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional. Exigir que un país quiebre su legislación interna atenta directamente contra su soberanía, desconociendo los principios de cortesía internacional. Adicionalmente, la medida expone a funcionarios argentinos a eventuales sanciones penales por cumplir con una orden judicial extranjera contraria a la ley local.

La entidad hizo hincapié en el riesgo para la estabilidad económica. YPF es una empresa estratégica que genera más del 1,5 % del PBI y es el principal exportador de petróleo del país. Un traspaso forzado del control accionario podría desencadenar incumplimientos contractuales y comprometer todo el sector energético, contradiciendo los esfuerzos de estabilización macroeconómica que ha apoyado el propio gobierno de EE.UU.

Fallo YPF: El impacto en el comercio bilateral

AmCham alertó sobre el precedente altamente riesgoso que crea el fallo, ya que reinterpreta la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) al permitir ejecutar activos de un Estado extranjero ubicados fuera de EE.UU. Esta nueva interpretación legal genera una incertidumbre jurídica que desalienta la inversión y el comercio bilateral, debilitando el marco de confianza mutua. AmCham concluyó su escrito reafirmando su defensa por reglas claras y un fortalecimiento institucional que permita a sectores como la energía, minería y agroindustria impulsar un desarrollo sostenible en la Argentina