Fallo por YPF: Argentina le pedirá a Luis Caputo y Massa que entreguen los chats que reclama la jueza Preska

El juicio por la expropiación de YPF suma un nuevo capítulo: la Argentina finalmente accedió al pedido de la jueza Loretta Preska y le informó que le pedirá a los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional que cooperen con la entrega de sus comunicaciones. Cabe recordar que la medida se da por la causa «madre» que condenó al Estado en primera instancia a pagar una suma superior a los 16.000 millones de dólares.

La medida que presentó Preska exigía que se haga entrega de los mensajes que hubieran mantenido los últimos dos titulares del Ministerio de Economía, Sergio Massa y el actual ministro, Luis Caputo.

El recurso que había presentado la magistrada tenía una fecha límite hasta el 30 de octubre y exigía la entrega de whatsapps, mails, «todo lo que es off-channel communications, es decir, todas las decisiones, comunicados, actos gubernamentales relacionados y realizados por funcionarios argentinos«. El propósito de Preska es probar el argumento de que el Estado y la petrolera «son lo mismo», situación que podría también afectar a otras empresas como Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.

La primera reacción de Argentina fue presentar una apelación para evitar esta instancia, sin embargo este miércoles se reveló que dio marcha atrás con la apelación y accedió a la entrega de las comunicaciones, pero pidió más tiempo para que los funcionarios puedan colaborar en la solicitud. Desde Noticias Argentinas indicaron que le pidieron a Preska que extienda la fecha de entrega hasta el 21 de noviembre.

La orden de «Discovery» y la amenaza de desacato

La entrega de estos documentos, denominados en el litigio como off-channel communications o comunicaciones fuera del canal oficial, se enmarca en la etapa de «discovery» de la causa. El objetivo es intentar demostrar la figura de “alter ego”, es decir, que la empresa petrolera y el Estado actuaron como la misma entidad, entre Argentina e YPF.

El fondo que compró los derechos de litigio, Burford Capital, es el principal beneficiario del fallo, cuyo monto total, sumando los intereses acumulados, ya supera los 18.000 millones de dólares.

El acatamiento de la orden de Preska es crucial, dado que, según se infiere del texto oficial transcrito de la audiencia, la magistrada advirtió que podría dictar desacato si la orden no se cumple en el plazo establecido.

Este nuevo capítulo se desarrolla a pocos días de que se realice la primera presentación formal por la apelación de la sentencia original o «causa madre». El fallo inicial de Preska fue el que habilitó no solo este reclamo de comunicaciones, sino también otros posteriores, como la solicitud de las acciones de la petrolera.