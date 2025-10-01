Provincias querellantes en el juicio por YPF: qué se conoce de la postura del gobierno de Neuquén

El gobernador participó de un acto con Marín este miércoles. Foto: Matías Subat.

La decisión de tres provincias petroleras de presentarse como querellantes en el juicio que se lleva adelante en Estados Unidos por la estatización de YPF fue definida como «muy compleja» por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Su definición surgió cuando Diario RÍO NEGRO le consultó acerca de la presentación judicial realizada esta semana por Chubut, Santa Cruz y Mendoza, y la posición que tomará la provincia que capitaliza a Vaca Muerta.

Sin entrar en detalles, Figueroa aseguró que la trama alrededor del proceso judicial por la expropiación de YPF es «muy compleja» y que la intención de su administración «es velar por los intereses de la Neuquén». «En eso estamos concentrados», sumó.

El gobernador habló con los medios en el acto que se realizó esta mañana para entregarle las llaves de la capital provincial al presidente y CEO de la petrolera de mayoría estatal, Horacio Marín.

El evento fue encabezado también por el intendente capitalino Mariano Gaido y se organizó en el Polo Tecnológico, levantado en la zona de la meseta, cerca de la Autovía Norte. Allí la firma nacionalizada pretende instalar un instituto de capacitación para los trabajadores de Vaca Muerta.

Juicio por YPF: qué objetan las provincias que buscan ser querellantes

En su presentación remitida a los tribunales federales de Comodoro Py, los gobernadores de Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Alfredo Cornejo (Mendoza) remarcaron la necesidad de proteger sus intereses como accionistas de la empresa.

Puntualmente, plantearon objeciones sobre el ingreso del grupo Petersen a la composición accionaria de de la petrolera, que dio lugar, varios años más tarde, a la causa por la estatización de la misma.

El gobierno de Chubut, el más insistente de los tres, habló del objetivo de participar «activamente» del proceso de investigación sobre la compra de acciones realizada por el Grupo Petersen, manejado entonces por el empresario argentino Enrique Esquenazi.

Esa provincia, que también notificó de su intención a la Corte de Nueva York, recordó que aquella operación fue la que originó «el multimillonario pleito judicial» que enfrenta el Estado argentino.

Petersen se presentó en quiebra en 2015 y vendió su derecho a litigar en el proceso por la estatización al Grupo Burford. Este último demandó al Estado argentino argumentando irregularidades en el pago correspondiente a los accionistas.

Ocho años después, en marzo de 2023, la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York hizo lugar al planteo de los demandantes, al entender que el país había «incumplido el contrato» con los accionistas cuando avanzó con la expropiación.

Ese mismo año, pero en septiembre, la magistrada ordenó al Gobierno nacional el pago de 16.000 millones de dólares a los litigantes.

Juicio por YPF: lo que se sabe de la posición de Neuquén

La intención de las tres provincias que buscan ser querellantes, informaron en los últimos días medios de Buenos Aires, es incorporar a su reclamo tanto a Neuquén como a Río Negro, para darle mayor robustez judicial y política a su posición.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el análisis que se hace en el gobierno de Rolando Figueroa es que la acción de Chubut, Mendoza y Santa Cruz podría resultar negativa para la provincia.

El mayor riesgo, indican, es que se considere a Neuquén como una suerte de «responsable solidaria» si se ejecuta la multimillonaria sentencia por la estatización, por ahora frenada en la Justicia estadounidense.

Otra de las dudas existentes es la validez o no del rol de las provincias como accionistas. Si bien la ley de nacionalización así las declara, en la realidad ninguna de ellas ejecutó el proceso de compra.

La norma les había dado a los estados subnacionales de producción petrolera una composición accionaria equivalente al 49% del paquete expropiado.