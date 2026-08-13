El proyecto VMOS sigue sumando piezas: emplazaron una plataforma clave en Punta Colorada

. La estructura permitirá realizar trabajos de montaje del ducto submarino que conectará el oleoducto terrestre con las monoboyas desde donde el petróleo de Vaca Muerta será exportado. Crédito: Gobierno de Río Negro.

La transformación energética de Río Negro ya se empieza a ver también en el mar. La plataforma autoelevable Combifloat C7 ya fue emplazada frente a Punta Colorada, exactamente en el sector donde operará como parte de la construcción del sistema offshore de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una de las obras de infraestructura energética más importantes del país.

El Gobernador Alberto Weretilneck puso en valor la llegada y posicionamiento de esta estructura que marca un nuevo hito en la construcción de la infraestructura que permitirá transportar el petróleo de Vaca Muerta hasta la costa rionegrina y, desde allí, exportarse al mundo a través de grandes buques.

Según informaron desde gobierno, la imagen empieza a mostrar el Río Negro que viene: grandes obras, inversión privada, infraestructura de escala internacional y una provincia que se prepara para ocupar un lugar central en la nueva matriz exportadora argentina.

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó la novedad y señaló: “Esta plataforma en Punta Colorada es otra imagen concreta de la transformación que está viviendo Río Negro. Lo que durante años planificamos hoy se está construyendo: infraestructura, inversiones y una nueva puerta de salida al mundo para la energía argentina”.

La Combifloat C7 tendrá una función central en esta etapa. Servirá de soporte para los trabajos de fabricación y montaje offshore del ducto submarino que unirá la traza terrestre de VMOS con el sistema de monoboyas ubicado frente a Punta Colorada.

La estructura mide 30,5 metros de largo por 18,3 metros de ancho y dispone de 520 m² de superficie libre de trabajo. Puede soportar hasta 400 toneladas de carga sobre cubierta y cuenta con cuatro grandes pilares retráctiles de 38,5 metros que se apoyan sobre el lecho marino.

Ese sistema permite elevar completamente la plataforma por encima del nivel del agua y generar una superficie estable para realizar trabajos de alta precisión en el mar. Dependiendo de las condiciones del fondo y del oleaje, este tipo de equipamiento puede operar en profundidades cercanas a los 26 metros.

Su diseño modular permite adaptar la cubierta al equipamiento necesario para cada tarea y está especialmente preparado para la construcción de terminales, muelles, ductos submarinos y otras instalaciones offshore.

En Punta Colorada, esa capacidad estará puesta al servicio de una obra decisiva: completar la conexión entre el oleoducto que atraviesa territorio rionegrino y la infraestructura marítima desde donde el petróleo argentino saldrá hacia los mercados internacionales.