Banco Nación “concentra el 50% del financiamiento” al sector petrolero

Directivos del Banco Nación aseguraron que la entidad pública concentra el 50% de todo el financiamiento bancario destinado al sector de gas y petróleo en el país. El dato fue presentado durante la exposición «Argentina Oil & Gas 2025», el principal encuentro de la industria de hidrocarburos, donde la institución delineó su estrategia para el sector.

“Este año habrá exportaciones en el rubro energético por US$ 10.000 millones, por lo que las perspectivas de crecimiento son enormes”, afirmó Leonardo Ruffinelli, gerente de Grandes Empresas de la entidad. En ese contexto, destacó el rol del banco como “una herramienta para que la actividad siga potenciándose” y fue contundente al afirmar: “Podemos decir, con mucho orgullo, que el 50% del financiamiento bancario que se le da al sector es a través de Banco Nación”.

Con un foco puesto en la región, el gerente Zonal Patagonia Norte, Edgardo Aguado, calificó al segmento petrolero como «fundamental» para la operatoria local. «Son los principales clientes en nuestra Zonal», indicó.

Aguado subrayó que el banco lanzó líneas de crédito especiales adaptadas a las necesidades de la industria y resaltó el impacto de la formación no convencional: “Lo que genera Vaca Muerta es enorme y va a multiplicar las exportaciones”.

Las declaraciones se dieron en un panel sobre energía y financiamiento en el que participaron los directivos del banco. La exposición AOG 2025, que reunió a más de 300 expositores y 20.000 visitantes, se desarrolló en un contexto en el que la actividad energética podría cerrar 2025 con récords históricos de producción de petróleo y gas, según informes del sector.