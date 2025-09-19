De la escuela a Vaca Muerta: TecnoAventura reunió a 250 estudiantes en Zapala

Zapala se sumó al recorrido de TecnoAventura, el programa que acerca a los jóvenes a la industria energética

Por primera vez, TecnoAventura Edición Especial se llevó a cabo en la ciudad de Zapala y reunió a más de 250 estudiantes de siete escuelas técnicas de la localidad, así como de Cutral Có, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Añelo y Chos Malal.

La iniciativa, organizada por Vista Energy y Tecpetrol en el marco del programa GenEra Neuquén, cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Educación de la provincia. En esta edición participaron la ministra de Educación, Soledad Martínez, y el intendente de Zapala, Carlos Koopmann.

Durante la jornada, realizada el martes último, los estudiantes participaron en postas temáticas sobre seguridad y ambiente, geología, perforación, fractura, producción y plantas. A través de dinámicas lúdicas y charlas con especialistas, pudieron acercarse de manera práctica y entretenida a los desafíos de la industria energética y a las oportunidades que abre Vaca Muerta para el futuro profesional de la región.

Además, 30 docentes participaron de la capacitación “Parejas Pedagógicas”, una propuesta de formación e intercambio orientada a fortalecer el trabajo colaborativo y enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes.

Como parte de la experiencia, el equipo ganador de esta edición tendrá la oportunidad de visitar Fortín de Piedra, el yacimiento insignia de Tecpetrol en Vaca Muerta, donde podrán conocer de primera mano los procesos de producción de gas que abastecen a millones de argentinos.

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, subrayó: «Con enorme alegría recibimos a más de 250 jóvenes para compartir la experiencia TecnoAventura. Esta propuesta acerca a los estudiantes al mundo de la industria energética y les permite descubrir de cerca las profesiones que forman parte de esta gran industria, clave para el futuro de nuestra región y del país».

A su vez, Vista y Tecpetrol destacaron el valor de la iniciativa para potenciar la educación técnica y acercar a los jóvenes a la industria. “Con GenEra, junto a Tecpetrol, estamos abriendo un camino para que la educación técnica se convierta en un verdadero pilar de desarrollo para la provincia y para toda la Cuenca Neuquina», afirmó Javier Van Houtte, líder de Relaciones Institucionales de Vista Energy.

«El encuentro en Zapala dejó en claro el valor de trabajar en conjunto con todos los actores de la industria para generar experiencias que inspiran a los estudiantes y acompañan a los docentes. Lo que se vio hoy es apenas una señal de todo lo que este programa puede aportar a largo plazo para las nuevas generaciones del sector”, sostuvo.

Por su parte, José Tanaka, HRBP Regional Sr. Manager en Tecpetrol, destacó: “Con esta edición de TecnoAventura en Zapala, seguimos consolidando el camino que iniciamos junto a Vista y al Ministerio de Educación para fortalecer la educación técnica en la provincia».

«En apenas dos años el programa ya suma cerca de 100.000 horas de capacitación y llega a más de diez localidades de Neuquén. Nuestro objetivo es despertar la curiosidad de los estudiantes por la industria, acercarlos a sus protagonistas y brindarles herramientas que les permitan proyectar su futuro en el sector energético”, agregó.

Con distintas ediciones realizadas en la provincia, TecnoAventura se consolidó como un espacio que despierta vocaciones en carreras vinculadas a la industria energética. En 2024, el 92% de los participantes aseguró que la experiencia influyó en la elección de su formación universitaria o técnica y que, al conocer de cerca la actividad de Vaca Muerta, pudieron descubrir un amplio abanico de oportunidades.

La edición especial de Zapala, con más de 250 estudiantes, siete escuelas técnicas y seis localidades representadas, se convierte en un hito que consolida el carácter provincial de TecnoAventura y amplía el alcance de GenEra hacia el interior neuquino.

GenEra Neuquén es un programa desarrollado por Tecpetrol y Vista Energy con el apoyo del Gobierno de la Provincia, que busca impulsar el desarrollo de conocimientos técnicos, de cara a las proyecciones de crecimiento de la industria para los próximos años. La iniciativa toma como punto de partida las estimaciones de puestos laborales que demandará Vaca Muerta para los próximos años y propone un plan trienal con una implementación progresiva en 9 escuelas en 2024, 17 en 2025 y un total de 19 para 2026, alcanzando en este período un 65% de las escuelas técnicas.