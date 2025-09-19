Juicio por YPF: Preska le pidió a la compañía que entregue documentos clave para evaluar su vínculo con Argentina

Preska le pidió a la compañía que entregue documentos clave para evaluar su vínculo con Argentina. Foto: Archivo.

La jueza de Nueva York Loretta Preska, le dio un ultimátum a YPF y le ordenó que en un plazo de 15 días entregue documentos con información sensible. El objetivo de la magistrada es determinar si la compañía es un «alter ego» del Gobierno argentino.

La solicitud de Preska forma parte del proceso de «discovery» en el juicio por la expropiación de la compañía en 2012 y se enmarca en la búsqueda de los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital, de demostrar que YPF y el Estado argentino son un «alter ego».

De confirmarse el vínculo, se podría continuar con el proceso de embargar activos de la empresa para cobrar la sentencia de más de $16 mil millones de dólares que recae sobre Argentina.

El especialista Sebastián Maril, en diálogo con Noticias Argentinas, explicó que YPF debe demostrar su «independencia» del Estado argentino para poder liberarse de la condena y evitar que puedan ejecutarse sus bienes para el pago de la sentencia.

Es necesario recordar que Preska absolvió a la compañía en el fallo condenatorio, pero resta definir si los beneficiarios del fallo puede embargar alguno de sus activos para cobrar.

Las apelaciones por el fallo de YPF

El 29 de octubre las partes involucradas en el caso, el Estado argentino, YPF y Buford, se presentarán ante la Cámara de Apelaciones para dar sus argumentos sobre las apelaciones cruzadas realizadas.

Actualmente, el Estado argentino sostiene dos apelaciones paralelas. Una es contra la sentencia que establece la indemnización de 16.100 millones de dólares, cuya audiencia se fijó para la semana del 27 de octubre. La segunda, en la que la defensa debe presentar sus argumentos el 25 de septiembre, es contra el pedido de Preska de entregar las acciones.

En tanto, Argentina no depositó ninguna garantía para evitar embargos, una situación que se mantiene desde que se apeló el fallo original en octubre de 2023.

Con información de Noticias Argentinas