Neuquén ya suma más de 4.200 familias beneficiadas con obras de energía y alumbrado

El objetivo es garantizar que los nuevos desarrollos urbanos cuenten con la infraestructura eléctrica necesaria antes de su ocupación. Foto: Gobierno de Neuquén.

El gobierno de Neuquén comunicó que ya son 4.227 familias -de 28 localidades de la provincia- las beneficiarias de obras ejecutadas, en ejecución o próximas a ejecutarse desde el inicio de la gestión actual, para dar suministro a nuevos loteos y abastecer nuevos puntos de alumbrado público.

Se trata de un plan de obras de infraestructura eléctrica que la Provincia lleva adelante a través del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), orientado a acompañar el crecimiento urbano en distintas localidades.

Actualmente abarca 60 obras de distribución eléctrica, de las cuales 35 ya fueron ejecutadas y 25 se encuentran en ejecución o próximas a ejecutarse. La Provincia destacó que de esta manera se consolida el acceso a un servicio esencial para el desarrollo de nuevas urbanizaciones y la expansión de las comunidades.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, afirmó que «todas estas obras básicas que estamos realizando no es ni más ni menos que poder mejorar la calidad de vida a nuestra gente». Además, valoró el trabajo en junto con los municipios y las comisiones de fomento, comentando que el Pacto de Gobernanza «está a pleno y es la posibilidad de trabajar con todos los intendentes» en obras para sus comunidades.

Foto: Gobierno de Neuquén.

En la misma línea, el presidente del EPEN, Mario Moya, señaló que en la mayoría de los casos los gobiernos locales brindaron la mano de obra no calificada, ejecutando las excavaciones, las fundaciones y las bases. Mientras tanto, el ente aportó el personal especializado para el montaje de las instalaciones y la puesta en servicio de la infraestructura eléctrica.

El objetivo de la planificación de estas obras es garantizar que los nuevos desarrollos urbanos cuenten con la infraestructura eléctrica necesaria antes de su ocupación, en búsqueda de un crecimiento ordenado de las localidades y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

El mayor alcance de estas obras se concentra en la región Alto Neuquén, con 1.383 familias beneficiarias, seguida por Vaca Muerta (956), Lagos del Sur (851), Pehuén (595) y Limay (390). También se ejecutan obras en las regiones Confluencia y Comarca, alcanzando así las siete regiones donde presta servicio el EPEN.

En total, las obras alcanzan a las siguientes localidades: