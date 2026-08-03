El RIGI suma dos nuevas inversiones por más de US$ 3.000 millones para impulsar el gas de Vaca Muerta

Los dos proyectos elevarán a 23 la cantidad de iniciativas aprobadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Foto gentileza.

El fin de semana dejó dos nuevos anuncios de inversión para el sector energético argentino. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso de los proyectos presentados por Pampa Energía y Compañía Mega, que en conjunto movilizarán inversiones por más de US$ 3.000 millones.

La iniciativa de mayor envergadura corresponde a Pampa Energía, que destinará US$ 2.700 millones a la construcción de una planta de urea granulada en Bahía Blanca. El proyecto busca agregar valor al gas natural proveniente de Vaca Muerta mediante la producción de fertilizantes para el sector agropecuario.

Según las estimaciones difundidas por el Gobierno y la empresa, la obra generará más de 3.500 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y tendrá un impacto positivo en el ingreso de divisas superior a los US$ 800 millones anuales. Además, la compañía calcula que, entre el reemplazo de importaciones y las exportaciones, el aporte económico rondará los US$ 1.000 millones por año.

La planta tendrá capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea hacia fines de 2029. El complejo industrial ocupará unas 80 hectáreas en el área portuaria de Bahía Blanca e incluirá dos líneas de producción con capacidad conjunta de 6.000 toneladas diarias, una planta de amoníaco, instalaciones de almacenamiento y sistemas de carga para camiones y buques. Su ubicación permitirá conectarse directamente con los gasoductos que transportan el gas desde Vaca Muerta.

La empresa sostiene que será la mayor planta de urea de la región y una de las más importantes del mundo. Brasil aparece como el principal mercado de exportación, dado que actualmente importa entre siete y ocho millones de toneladas de este fertilizante por año.

Una vez que entre en operación, el complejo requerirá alrededor de 300 trabajadores permanentes. Pampa Energía adelantó que priorizará la contratación de mano de obra y proveedores de Bahía Blanca y la región, además de impulsar oportunidades de movilidad interna para su personal.

Tras la aprobación del proyecto, las autoridades de la compañía presentaron la iniciativa al presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Luego del encuentro, el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, destacó que «la estabilidad jurídica e impositiva que brinda el RIGI nos permite acceder al financiamiento externo necesario para concretar inversiones récord», y remarcó que los principales proyectos de la empresa y TGS representan inversiones cercanas a los US$ 11.000 millones.

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El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos:



La planta de fertilizantes de Pampa Energía, que va a demandar una inversión de USD 2.700 millones y generará durante su construcción más de 3.500 puestos de trabajo. Este proyecto de alto… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 31, 2026

En paralelo, el Comité Evaluador también dio luz verde al proyecto de ampliación de Compañía Mega. La empresa invertirá US$ 360 millones para incrementar en 1.500 toneladas diarias la capacidad de producción de líquidos de gas natural, una obra orientada a acompañar el crecimiento de la producción no convencional de Vaca Muerta.

De acuerdo con Caputo, esta ampliación generará alrededor de 800 puestos de trabajo y permitirá sumar exportaciones por unos US$ 190 millones anuales, fortaleciendo la infraestructura vinculada al desarrollo de la principal formación no convencional del país.

Con estas dos aprobaciones, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones alcanza un total de 23 proyectos avalados por el Comité Evaluador, que representan compromisos de inversión por aproximadamente US$ 49.000 millones.