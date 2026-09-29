Mirtha Legrand sigue internada: qué falta para el alta y cuándo habrá un nuevo parte médico

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, aunque su evolución es favorable y ya completó el tratamiento con antibióticos. La expectativa está puesta ahora en el alta médica y en el nuevo parte previsto para este miércoles 30 de septiembre.

La salud de Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, pero la conductora de 99 años permanece internada en el Sanatorio Mater Dei y, por el momento, no existe una fecha oficial para su regreso a casa.

Después de más de diez días de esta segunda internación, el dato más alentador es que ya terminó el tratamiento con antibióticos indicado para combatir el cuadro respiratorio que motivó su ingreso.

Ahora, todas las miradas están puestas en cuándo podrá recibir el alta y en la próxima evaluación de los médicos.

Cómo está Mirtha Legrand hoy

El último parte oficial del Sanatorio Mater Dei, difundido el lunes 28 de septiembre, confirmó que la histórica conductora “continúa evolucionando favorablemente” y que completó el tratamiento antibiótico.

Además, desde la institución señalaron que permanece acompañada por su familia mientras continúa con la recuperación.

La evolución representa un avance importante después del cuadro de neumopatía por el que Mirtha debió regresar al sanatorio el viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de haber recibido el alta de una internación anterior.

Qué se sabe del alta médica de Mirtha Legrand

Pese a la mejoría, el Mater Dei todavía no confirmó cuándo podrá abandonar el sanatorio.

En los partes anteriores, los médicos ya habían informado que Mirtha había incrementado su actividad física junto al equipo de Kinesiología, pero aclararon que permanecería internada hasta completar su recuperación y estar en condiciones de retomar sus actividades habituales.

La decisión de extender la internación aparece marcada por la prudencia médica, especialmente después de que la conductora debiera regresar al Mater Dei pocos días después de su primera alta.

Por ahora, entonces, cualquier fecha para su salida del sanatorio sería una especulación: el alta no fue anunciada oficialmente.

Cuándo se conocerá el próximo parte médico de Mirtha Legrand

El próximo dato clave llegará este miércoles 30 de septiembre.

El último comunicado del Mater Dei anticipó que, “de no mediar cambios”, ese día se difundirá una nueva actualización sobre el estado de salud de la conductora.

Ese informe podría aportar precisiones sobre los próximos pasos de la recuperación y eventualmente sobre la posibilidad del alta, aunque hasta el momento el sanatorio no adelantó que la salida vaya a concretarse el miércoles.

Qué pasará con el regreso de Mirtha Legrand a la televisión

La internación obligó a modificar la conducción de La noche de Mirtha. Durante la ausencia de la diva, Juana Viale quedó al frente del histórico ciclo de El Trece.

Mirtha mantiene sus deseos de regresar a su actividad, pero su vuelta a la televisión dependerá de la evolución médica y de la autorización de los profesionales que siguen su recuperación.

Por ahora, la prioridad continúa siendo que complete esta etapa sin apresurar los tiempos. El dato más reciente es positivo: terminó los antibióticos y evoluciona favorablemente. El próximo paso será conocer qué determinan los médicos en la nueva evaluación prevista para este miércoles